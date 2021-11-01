为研究丹金溧漕河部分河段的重金属污染来源，于2017年1月至2018年12月现场采集水样，分析Hg、Pb、Cu、Zn、Se、As、Cd、Cr的含量及其可能来源。结果表明，Hg、Pb、Cu、Zn、Se、As、Cd、Cr质量浓度分别为ND(未检出)~0.03、ND~13.30、1.80~35.00、1.00~43.12、0.80~8.80、0.30~12.00、ND ~2.14、0.13~7.17 μg/L，采样点S1、S2低于《地表水环境质量标准》（GB 3838―2002）Ⅲ类标准限值，S3低于GB 3838―2002 Ⅳ类标准限值。通过主成分分析法和正定矩阵因子分解模型（PMF）分析可知，Pb、Zn、Cd主要来源于电子行业，电子行业对Pb、Zn、Cd的贡献率分别为91.33%、76.16%、79.15%； Cu、Cr、Hg主要来源于印染纺织行业，印染纺织行业对Cu、Cr、Hg的贡献率分别为67.33%、52.84%、46.93%；As、Se主要来源于煤炭行业，煤炭行业对As、Se的贡献率分别为90.01%、52.35%。