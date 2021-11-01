[1] 刘丽丽,邓一荣,廖高明,等. 华南某污染场地土壤重金属污染健康风险评估与来源解析[J].环境污染与防治,2021,43(7):875.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(7):875.
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 华南某污染场地土壤重金属污染健康风险评估与来源解析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年7期
页码:
875
栏目:
监测与评价
出版日期:
2021-11-01

文章信息/Info

作者:
 刘丽丽邓一荣廖高明吕明超李韦钰李朝晖
 广东省环境科学研究院，广东省污染场地环境管理与修复重点实验室,粤港澳环境质量协同创新联合实验室，广东 广州 510045
关键词:
 重金属污染场地土壤健康风险评估源解析
文献标志码:
A
摘要:
 以华南某典型重金属污染场地为研究对象，分析土壤中As、Cd、Cu、Hg、Ni、Pb的含量及分布特征，评价超标污染物的健康风险，并采用主成分和相关性分析进行污染源解析。结果表明：（1）As、Cd、Cu、Hg、Pb在部分样品中出现超标，最大超标倍数分别为43.67、0.29、1.42、3.60、17.03倍，并且这5种重金属的变异系数较大，表明可能存在人为影响导致土壤重金属超标。（2）总体来看，As和Pb在各工段均存在超标，Hg在磷肥和污水处理工段超标，Cu和Cd在污水处理工段超标。（3）土壤中As、Cu、Hg、Pb的风险水平不可接受，后续应进行修复或风险管控。（4）As和Pb可能主要与场地内的硫酸生产相关；Cd和Cu可能主要是由于外来土带来输入型污染；Hg可能是由于磷肥工段产生的污染。

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更新日期/Last Update: 2021-11-17