以华南某典型重金属污染场地为研究对象，分析土壤中As、Cd、Cu、Hg、Ni、Pb的含量及分布特征，评价超标污染物的健康风险，并采用主成分和相关性分析进行污染源解析。结果表明：（1）As、Cd、Cu、Hg、Pb在部分样品中出现超标，最大超标倍数分别为43.67、0.29、1.42、3.60、17.03倍，并且这5种重金属的变异系数较大，表明可能存在人为影响导致土壤重金属超标。（2）总体来看，As和Pb在各工段均存在超标，Hg在磷肥和污水处理工段超标，Cu和Cd在污水处理工段超标。（3）土壤中As、Cu、Hg、Pb的风险水平不可接受，后续应进行修复或风险管控。（4）As和Pb可能主要与场地内的硫酸生产相关；Cd和Cu可能主要是由于外来土带来输入型污染；Hg可能是由于磷肥工段产生的污染。