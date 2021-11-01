以黄山市为研究区，基于地形起伏度、水文指数、温湿指数、地植被指数，利用地理信息系统（GIS）技术构建人居环境综合指数（HEI）模型，分析黄山市乡镇人居环境自然适宜性特征及其空间差异。结果表明：（1）黄山市乡镇HEI介于10.46～95.92，人居环境自然适宜性最高的地区位于黄山市北部，靠近新安江流域一带；（2）黄山市人居环境一般适宜区面积最大，为3 030.62 km2，占整个黄山市面积的30.90%，其次为比较适宜区、临界适宜区、高度适宜区，分别占黄山市面积的28.71%、21.13%、12.19%，最少的为不适宜区，占7.07%；（3）黄山市人居环境自然适宜性与区域人口密度成正相关。