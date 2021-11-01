[1] 于晴,沈童,王淑,等. 基于地理信息系统的黄山市乡镇人居环境自然适宜性评价[J].环境污染与防治,2021,43(7):880.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(7):880.
基于地理信息系统的黄山市乡镇人居环境自然适宜性评价()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
-
2021年7期
- 页码:
-
880
- 栏目:
-
监测与评价
- 出版日期:
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2021-11-01
文章信息/Info
- 作者:
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于晴; 沈童; 王淑; 张云华
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安徽农业大学资源与环境学院，安徽 合肥 230036
- 关键词:
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地理信息系统; 黄山市; 人居环境; 自然适宜性评价
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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以黄山市为研究区，基于地形起伏度、水文指数、温湿指数、地植被指数，利用地理信息系统（GIS）技术构建人居环境综合指数（HEI）模型，分析黄山市乡镇人居环境自然适宜性特征及其空间差异。结果表明：（1）黄山市乡镇HEI介于10.46～95.92，人居环境自然适宜性最高的地区位于黄山市北部，靠近新安江流域一带；（2）黄山市人居环境一般适宜区面积最大，为3 030.62 km2，占整个黄山市面积的30.90%，其次为比较适宜区、临界适宜区、高度适宜区，分别占黄山市面积的28.71%、21.13%、12.19%，最少的为不适宜区，占7.07%；（3）黄山市人居环境自然适宜性与区域人口密度成正相关。
更新日期/Last Update:
2021-11-17