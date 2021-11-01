运用主成分分析法耦合湿度、绿度、干度和热度4项指标构建生态环境质量遥感指标（RSEI），对深圳市2004―2017年的生态环境质量进行动态监测研究。结果表明：深圳市的生态环境质量总体呈上升趋势，且在迅速攀升后逐渐趋于平稳；2004―2017年，深圳市生态环境质量主要从1级（差）、2级（较差）向3级（中等）转变，4级（良）向5级（优）转变，生态环境质量改善和恶化的面积占比分别为91.96%、8.04%，深圳市生态控制具有全方位、多层次的特点；2004―2017年深圳市绿地总面积减少，而RSEI呈上升趋势，这与政策调控等人文因素密切相关，优化生态用地空间结构与布局可在节约绿化建设成本的前提下提高生态环境质量，这为城市未来规划提供了新思路。