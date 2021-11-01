[1] 张永彬,张阔,满卫东,等. 基于遥感指标的深圳市生态环境质量动态研究[J].环境污染与防治,2021,43(7):909.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(7):909.
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 基于遥感指标的深圳市生态环境质量动态研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年7期
页码:
909
栏目:
环境管理
出版日期:
2021-11-01

文章信息/Info

作者:
 张永彬张阔满卫东刘明月郝玉峰胡雅凡胡尹仝梓晨
 1.华北理工大学矿业工程学院，河北 唐山 063210；2.河北省矿业开发与安全技术重点实验室，河北 唐山 063210；3.河北省矿区生态修复产业技术研究院，河北 唐山 063210；4.唐山市资源与环境遥感重点实验室，河北 唐山 063210
关键词:
 生态环境质量主成分分析深圳市遥感指标
文献标志码:
A
摘要:
 运用主成分分析法耦合湿度、绿度、干度和热度4项指标构建生态环境质量遥感指标（RSEI），对深圳市2004―2017年的生态环境质量进行动态监测研究。结果表明：深圳市的生态环境质量总体呈上升趋势，且在迅速攀升后逐渐趋于平稳；2004―2017年，深圳市生态环境质量主要从1级（差）、2级（较差）向3级（中等）转变，4级（良）向5级（优）转变，生态环境质量改善和恶化的面积占比分别为91.96%、8.04%，深圳市生态控制具有全方位、多层次的特点；2004―2017年深圳市绿地总面积减少，而RSEI呈上升趋势，这与政策调控等人文因素密切相关，优化生态用地空间结构与布局可在节约绿化建设成本的前提下提高生态环境质量，这为城市未来规划提供了新思路。

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更新日期/Last Update: 2021-11-17