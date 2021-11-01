[1] 孙亚敏. 安徽省非金属矿物制品业大气污染物分布特点[J].环境污染与防治,2021,43(7):925.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(7):925.
点击复制

 安徽省非金属矿物制品业大气污染物分布特点()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年7期
页码:
925
栏目:
环境管理
出版日期:
2021-11-01

文章信息/Info

作者:
 孙亚敏
 安徽省生态环境监测中心，安徽 合肥 230061
关键词:
 非金属矿物制品业大气污染物空间分布类型分布
文献标志码:
A
摘要:
 以安徽省第二次全国污染源普查数据为依据，分析非金属矿物制品业SO2、NOx、颗粒物排放的空间及类型分布特点。结果表明：（1）从空间分布来看，SO2排放量前3位的城市分别为淮南市、阜阳市、合肥市，其贡献率分别为20.1%、9.1%、7.8%；NOx排放量前3位的城市分别为芜湖市、铜陵市、宣城市，其贡献率分别为16.4%、14.8%、11.4%；颗粒物排放量前3位的城市分别为宿州市、合肥市、淮南市，其贡献率分别为17.6%、17.2%、10.9%。（2）从类型分布来看，砖瓦、石材等建筑材料制造业的SO2排放量和排放强度，水泥及水泥制品业的NOx、颗粒物排放量和排放强度均最大。

相似文献/References:

[1]陆　杰　刘付程　李廷友.连云港市大气污染物时间序列的长程相关性分析[J].环境污染与防治,2007,(5):390.
[2]石坚荣.大气面源模式具体应用探讨[J].环境污染与防治,1983,(2):10.
[3]杨泽生 黄沈发 王 敏 熊丽君.上海中长期发展的大气环境制约分析[J].环境污染与防治,2005,(4):293.
[4]杨代军 马建新 徐 麟 邬敏忠 王海江.城市大气中NOX和CO对质子交换膜燃料电池性能的影响研究[J].环境污染与防治,2005,(6):416.
[5]程轲　薛志钢　张增强等.机动车大气污染物排放清单构建的研究[J].环境污染与防治,2009,(9):76.
[6]姚芝茂　滕云　王晟等.小型燃油锅炉大气污染物的排放管理控制[J].环境污染与防治,2009,(9):91.
[7]吴文军.大气污染物等浓度曲线画法初探[J].环境污染与防治,1998,(4):46.
[8]邵立聪 张志峰.美国的废气连续监测技术[J].环境污染与防治,1995,(1):43.
[9]郭尚来 张 昱.大气污染物负荷优化分配的一种简化方法[J].环境污染与防治,1994,(3):16.
[10]王凯雄 徐娟宝.介绍一种污染源和大气污染物监测新系统[J].环境污染与防治,1994,(5):37.

更新日期/Last Update: 2021-11-17