以安徽省第二次全国污染源普查数据为依据，分析非金属矿物制品业SO 2 、NO x 、颗粒物排放的空间及类型分布特点。结果表明：（1）从空间分布来看，SO 2 排放量前3位的城市分别为淮南市、阜阳市、合肥市，其贡献率分别为20.1%、9.1%、7.8%；NO x 排放量前3位的城市分别为芜湖市、铜陵市、宣城市，其贡献率分别为16.4%、14.8%、11.4%；颗粒物排放量前3位的城市分别为宿州市、合肥市、淮南市，其贡献率分别为17.6%、17.2%、10.9%。（2）从类型分布来看，砖瓦、石材等建筑材料制造业的SO 2 排放量和排放强度，水泥及水泥制品业的NO x 、颗粒物排放量和排放强度均最大。