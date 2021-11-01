[1] 乔皎,贾宁,杨恺,等. 集成电路行业环境影响评价管理及对策建议[J].环境污染与防治,2021,43(7):930.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(7):930.
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 集成电路行业环境影响评价管理及对策建议()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年7期
页码:
930
栏目:
环境管理
出版日期:
2021-11-01

文章信息/Info

作者:
 乔皎贾宁杨恺杜蕴慧雷蕾夏邦寿
 1.生态环境部环境工程评估中心，北京 100012；2.中国航空规划设计研究总院有限公司，北京 100120；3.福建省金皇环保科技有限公司，福建 福州 350001；4.信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司，四川 成都 610021
关键词:
 集成电路行业环境影响评价环境管理
文献标志码:
A
摘要:
 随着集成电路行业的快速发展，其环境影响评价（以下简称环评）管理也越来越重要。为进一步完善集成电路行业的环评管理，统计分析了全国具有代表性的集成电路建设项目环评报告及相关政策文件，对分类管理和分级审批、与规划环评衔接、建设项目重大变动、执行标准规范适用性等方面的现状和问题进行了分析，并在此基础上提出了优化调整的对策建议。

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更新日期/Last Update: 2021-11-17