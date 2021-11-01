相似文献/References:

[1]王华东 艾亚民 许向才.山西省煤炭开发的环境影响评价[J].环境污染与防治,1987,(1):18.

[2]叶雪明.用计算法和增量计算法验证预测模式的讨论[J].环境污染与防治,1989,(2):10.

[3]张 亮 梁学功 海热提.从竣工环境保护验收调查分析公路噪声环评的有效性[J].环境污染与防治,2007,(2):141.

[4]丁 峰 李时蓓 蔡 芳.AERMOD在国内环境影响评价中的实例验证与应用[J].环境污染与防治,2007,(12):953.

[5]钱水苗 沈 玮.论强化政府环境责任[J].环境污染与防治,2008,(3):81.

[6]陈凤先 李小敏 董林艳等.环境影响跟踪评价实施机制初探[J].环境污染与防治,2008,(3):97.

[7]付 鹏 张镀光 胡强强等.论生态文明目标下环境影响评价制度的发展方向[J].环境污染与防治,2008,(6):85.

[8]孙 璐 蔡 娟.AERMOD与EIAA大气预测模型在环境影响评价中的应用比较[J].环境污染与防治,2008,(10):92.

[9]蔡守秋.论健全环境影响评价法律制度的几个问题[J].环境污染与防治,2009,(12):12.

[10]夏思佳 王勤耕 金龙山.海岸地区基于AERMOD的热力内边界层对大气污染物扩散影响的模拟研究[J].环境污染与防治,2010,(2):4.

