[1] 万保权,冯华,何旺龄,等. 高海拔地区大截面导线束的无线电干扰特征研究[J].环境污染与防治,2021,43(8):933.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(8):933.
高海拔地区大截面导线束的无线电干扰特征研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
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2021年8期
- 页码:
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933
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2021-12-01
文章信息/Info
- 作者:
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万保权; 冯华; 何旺龄; 丰佳; 李有春
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1.中国电力科学研究院电网环境保护国家重点实验室，湖北 武汉 430074；2.国网浙江省电力有限公司，浙江 杭州 310007；3.华北电力大学电气与电子工程学院，河北 保定 071003；4.国网金华供电公司，浙江 金华 321000
- 关键词:
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输电线路; 高海拔; 大截面导线束; 电磁污染; 无线电干扰
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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利用青海高海拔特高压交流电晕笼（8 m×8 m×35 m，海拔2 261 m），对3种大截面导线束（型号分别为8×LGJ720、8×LGJ900、10×LGJ720）在干燥和不同降雨量条件下的导线电晕放电干扰无线电的特征进行了试验研究。分析了表面场强及降雨量对线路无线电干扰的影响规律。对于8×LGJ720导线，表面场强在10、12 kV/cm时，无线电干扰水平随着降雨量的增大呈现出近似线性增大的趋势。对于8×LGJ900、10×LGJ720导线，当降雨量＞2.0 mm/h，表面场强≥12 kV/cm时，降雨量对于无线电干扰的影响很小。尽管导线在干燥和降雨条件下无线电干扰值较为接近，但是表面电晕放电的形态存在不同。研究成果可以为高海拔地区交流输电线路的选型提供参考。
更新日期/Last Update:
2021-12-03