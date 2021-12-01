利用青海高海拔特高压交流电晕笼（8 m×8 m×35 m，海拔2 261 m），对3种大截面导线束（型号分别为8×LGJ720、8×LGJ900、10×LGJ720）在干燥和不同降雨量条件下的导线电晕放电干扰无线电的特征进行了试验研究。分析了表面场强及降雨量对线路无线电干扰的影响规律。对于8×LGJ720导线，表面场强在10、12 kV/cm时，无线电干扰水平随着降雨量的增大呈现出近似线性增大的趋势。对于8×LGJ900、10×LGJ720导线，当降雨量＞2.0 mm/h，表面场强≥12 kV/cm时，降雨量对于无线电干扰的影响很小。尽管导线在干燥和降雨条件下无线电干扰值较为接近，但是表面电晕放电的形态存在不同。研究成果可以为高海拔地区交流输电线路的选型提供参考。