从污水处理厂新鲜活性污泥中分离筛选出3种反硝化菌株（M1、M2和M3）。考察了3种菌株的生理特性和脱氮效率，并将其应用于反硝化微生物燃料电池(MFC)构建以实现低C/N废水的脱氮和同步产电。结果表明：菌株M1、M2、M3均为假单胞菌属（Pseudomonas），48 h对低碳源反硝化培养液脱氮率分别达81.27%、76.66%、82.89%；菌株M1、M2、M3构建的反硝化MFC在80 h时对模拟废水（TN约250 mg/L，C/N为2.0）的脱氮率分别为93.75%、88.94%、91.36%。其中M1菌株构建的反硝化MFC电压最高且最早达到稳定。反硝化MFC的最适C/N为2.0，最适pH为8.5~9.5。