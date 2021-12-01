[1] 贾婧,彭俊霖,王一靖,等. 反硝化微生物燃料电池脱除低C/N废水中氮的研究[J].环境污染与防治,2021,43(8):937.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(8):937.
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 反硝化微生物燃料电池脱除低C/N废水中氮的研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年8期
页码:
937
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-12-01

文章信息/Info

作者:
 贾婧彭俊霖王一靖李杨李筱晗吴文斌付树森袁青彬
 （南京工业大学环境科学与工程学院，江苏 南京 211816）
关键词:
 反硝化微生物燃料电池C/N脱氮性能
文献标志码:
A
摘要:
 从污水处理厂新鲜活性污泥中分离筛选出3种反硝化菌株（M1、M2和M3）。考察了3种菌株的生理特性和脱氮效率，并将其应用于反硝化微生物燃料电池(MFC)构建以实现低C/N废水的脱氮和同步产电。结果表明：菌株M1、M2、M3均为假单胞菌属（Pseudomonas），48 h对低碳源反硝化培养液脱氮率分别达81.27%、76.66%、82.89%；菌株M1、M2、M3构建的反硝化MFC在80 h时对模拟废水（TN约250 mg/L，C/N为2.0）的脱氮率分别为93.75%、88.94%、91.36%。其中M1菌株构建的反硝化MFC电压最高且最早达到稳定。反硝化MFC的最适C/N为2.0，最适pH为8.5~9.5。

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更新日期/Last Update: 2021-12-03