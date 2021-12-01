[1] 牛植,胡婷莛,张文启,等. 上海疫情防控一级和二级响应阶段大气污染物特征分析[J].环境污染与防治,2021,43(8):942.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(8):942.
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 上海疫情防控一级和二级响应阶段大气污染物特征分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年8期
页码:
942
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-12-01

文章信息/Info

作者:
 牛植胡婷莛张文启饶品华李光辉孔琳
 上海工程技术大学化学化工学院，上海 201620
关键词:
 新型冠状病毒大气污染物气象因素上海
文献标志码:
A
摘要:
 利用上海10个国控站点大气污染物浓度逐时数据和内环高层平台同步观测的气象数据，采用描述性统计、Spearman相关分析和主成分分析法，对上海实施疫情防控一级和二级响应阶段的大气污染物浓度水平、差异性和和影响因素进行了分析和探讨。结果表明：与一级响应阶段相比，二级响应阶段PM2.5、CO质量浓度分别下降了11.7%、12.5%；O3、SO2和NO2分别上升了16.8%、14.8%和31.0%。两阶段PM2.5与气态污染物间的相关关系均表现为CO>SO2>NO2，PM2.5的来源中固定源的贡献大于移动源；与一级响应阶段相比，O3与NO2的相关性以及CO、SO2、NO2间的相关性均有所增强，说明来自燃料燃烧和工业生产过程产生的污染贡献逐渐增多。两阶段大气污染特征均表现为气态污染物污染和光化学污染，与一级响应阶段相比，二级响应阶段气态污染物对大气污染的贡献有所增大。

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更新日期/Last Update: 2021-12-03