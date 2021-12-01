[1] 梅瑜,葛海泉,石冬瑾.Al-PbO2/TiO2纳米管电极的制备及其对水中三氯生的降解[J].环境污染与防治,2021,43(8):947.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(8):947.
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Al-PbO2/TiO2纳米管电极的制备及其对水中三氯生的降解()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年8期
页码:
947
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-12-01

文章信息/Info

作者:
 梅瑜葛海泉石冬瑾
 1.浙江树人大学生物与环境工程学院，浙江 杭州 310015；2.浙江工业大学工程设计集团有限公司，浙江 杭州 310014；3.杭州康利维环保科技有限公司，浙江 杭州 310000
关键词:
 阳极电催化氧化Al-PbO2/TiO2纳米管电极三氯生降解
文献标志码:
A
摘要:
 制备了不同Al掺杂量的Al-PbO2/TiO2纳米管电极，将最优的电极应用于阳极电催化氧化三氯生废水，并进行条件优化。结果表明，Al掺杂摩尔分数为1.0%的Al-PbO2/TiO2纳米管电极在电解质Na2SO4摩尔浓度为0.15 mol/L、电流密度为25 mA/cm2、初始pH=3的条件下，电解120 min后，可以获得最大的三氯生（200 mL、10 mg/L）去除率（100.00%），并且通过一级动力学模型拟合发现，此时反应速率也快。
更新日期/Last Update: 2021-12-03