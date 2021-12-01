[1] 梅瑜,葛海泉,石冬瑾.Al-PbO2/TiO2纳米管电极的制备及其对水中三氯生的降解[J].环境污染与防治,2021,43(8):947.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(8):947.
Al-PbO2/TiO2纳米管电极的制备及其对水中三氯生的降解()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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43卷
- 期数:
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2021年8期
- 页码:
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947
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2021-12-01
文章信息/Info
- 作者:
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梅瑜; 葛海泉; 石冬瑾
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1.浙江树人大学生物与环境工程学院，浙江 杭州 310015；2.浙江工业大学工程设计集团有限公司，浙江 杭州 310014；3.杭州康利维环保科技有限公司，浙江 杭州 310000
- 关键词:
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阳极电催化氧化; Al-PbO2/TiO2纳米管电极; 三氯生; 降解
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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制备了不同Al掺杂量的Al-PbO2/TiO2纳米管电极，将最优的电极应用于阳极电催化氧化三氯生废水，并进行条件优化。结果表明，Al掺杂摩尔分数为1.0%的Al-PbO2/TiO2纳米管电极在电解质Na2SO4摩尔浓度为0.15 mol/L、电流密度为25 mA/cm2、初始pH=3的条件下，电解120 min后，可以获得最大的三氯生（200 mL、10 mg/L）去除率（100.00%），并且通过一级动力学模型拟合发现，此时反应速率也快。
更新日期/Last Update:
2021-12-03