制备了不同Al掺杂量的Al-PbO 2 /TiO 2 纳米管电极，将最优的电极应用于阳极电催化氧化三氯生废水，并进行条件优化。结果表明，Al掺杂摩尔分数为1.0%的Al-PbO 2 /TiO 2 纳米管电极在电解质Na 2 SO 4 摩尔浓度为0.15 mol/L、电流密度为25 mA/cm2、初始pH=3的条件下，电解120 min后，可以获得最大的三氯生（200 mL、10 mg/L）去除率（100.00%），并且通过一级动力学模型拟合发现，此时反应速率也快。