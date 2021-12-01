[1] 房百惠,李士贺,王童,等. 改性矿物材料钝化污泥土地利用过程中重金属的淋溶特性[J].环境污染与防治,2021,43(8):962.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(8):962.
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 改性矿物材料钝化污泥土地利用过程中重金属的淋溶特性()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年8期
页码:
962
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-12-01

文章信息/Info

作者:
 房百惠李士贺王童张旋
 齐鲁工业大学（山东省科学院）环境科学与工程学院，山东 济南 250353
关键词:
 污泥重金属淋溶改性矿物材料
文献标志码:
A
摘要:
 为更好地评价污泥土地利用的环境安全性，研究了经改性矿物材料钝化处理的污泥重金属的淋溶释放特性，并利用一级动力学方程、修正Elovich方程、双常数速率方程和抛物线扩散方程进行拟合，探索其累积释放动力学。结果表明，污泥的加入显著提高了淋出液的pH和电导率，重金属（Cu、Cr、Zn）的浓度也明显增加。改性矿物材料的钝化处理能降低Cu、Cr的累积淋出量，对Zn的释放反而有活化作用。淋出液中Cu、Cr、Zn的最高质量浓度分别为1.49、0.081、1.45 mg/L，均低于《地下水质量标准》（GB/T 14848―2017）Ⅳ类限值。修正Elovich方程的拟合结果与重金属累积释放过程吻合度最高，Cu、Cr和Zn累积释放量拟合方程R2分别为0.975 1~0.982 5、0.911 8~0.985 3和0.931 4~0.975 1，表明修正Elovich方程可较好模拟Cu、Cr、Zn的累积释放过程，可为调整钝化污泥添加量，减少重金属的淋出量提供理论依据。

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更新日期/Last Update: 2021-12-03