设计3种状态下车载试验方案，研究重型柴油货车实际道路行驶颗粒物排放特性和颗粒捕集器（DPF）对排气颗粒物的净化性能，以及DPF再生过程对颗粒物排放的影响。结果表明：（1）粒子数量（PN）排放速率与燃油消耗速率呈线性关系，随发动机的转速、扭矩与车速的升高而增大；（2）DPF对PN的净化率大于99%，净化率随车速增大而降低。（3）DPF喷油主动再生期间，PN排放浓度远高于未再生时段，接近未匹配DPF时的排放浓度。再生后，DPF恢复捕集效能同再生前。再生时长约1 300 s。