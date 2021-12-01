[1] 彭美春,邹康聪,陈越,等. 柴油车道路行驶及颗粒捕集器再生期间颗粒物排放[J].环境污染与防治,2021,43(8):968.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(8):968.
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 柴油车道路行驶及颗粒捕集器再生期间颗粒物排放()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年8期
页码:
968
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-12-01

文章信息/Info

作者:
 彭美春邹康聪陈越黄文伟
 1.广东工业大学机电工程学院，广东 广州 510006；2.深圳职业技术学院汽车与交通学院，广东 深圳 518055
关键词:
 柴油车粒子数量颗粒捕集器再生
文献标志码:
A
摘要:
 设计3种状态下车载试验方案，研究重型柴油货车实际道路行驶颗粒物排放特性和颗粒捕集器（DPF）对排气颗粒物的净化性能，以及DPF再生过程对颗粒物排放的影响。结果表明：（1）粒子数量（PN）排放速率与燃油消耗速率呈线性关系，随发动机的转速、扭矩与车速的升高而增大；（2）DPF对PN的净化率大于99%，净化率随车速增大而降低。（3）DPF喷油主动再生期间，PN排放浓度远高于未再生时段，接近未匹配DPF时的排放浓度。再生后，DPF恢复捕集效能同再生前。再生时长约1 300 s。
更新日期/Last Update: 2021-12-03