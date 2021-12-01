[1] 彭美春,邹康聪,陈越,等. 柴油车道路行驶及颗粒捕集器再生期间颗粒物排放[J].环境污染与防治,2021,43(8):968.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(8):968.
柴油车道路行驶及颗粒捕集器再生期间颗粒物排放()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
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2021年8期
- 页码:
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968
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2021-12-01
文章信息/Info
- 作者:
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彭美春; 邹康聪; 陈越; 黄文伟
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1.广东工业大学机电工程学院，广东 广州 510006；2.深圳职业技术学院汽车与交通学院，广东 深圳 518055
- 关键词:
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柴油车; 粒子数量; 颗粒捕集器; 再生
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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设计3种状态下车载试验方案，研究重型柴油货车实际道路行驶颗粒物排放特性和颗粒捕集器（DPF）对排气颗粒物的净化性能，以及DPF再生过程对颗粒物排放的影响。结果表明：（1）粒子数量（PN）排放速率与燃油消耗速率呈线性关系，随发动机的转速、扭矩与车速的升高而增大；（2）DPF对PN的净化率大于99%，净化率随车速增大而降低。（3）DPF喷油主动再生期间，PN排放浓度远高于未再生时段，接近未匹配DPF时的排放浓度。再生后，DPF恢复捕集效能同再生前。再生时长约1 300 s。
更新日期/Last Update:
2021-12-03