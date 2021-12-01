采用热脱附技术修复石油污染土壤，并分析热脱附主要影响因素、石油烃组分去除效果以及热解油组分。结果表明：（1）对于初始含油率8.86%、含水率3.5%的河南油田石油污染土壤，400 ℃恒温3.0 h或500 ℃恒温1.5 h、升温速率10 ℃/min为优化热脱附条件。（2）在低温阶段（100～300 ℃），饱和烃、芳烃去除率分别为96.97%、78.00%，胶质和沥青质去除率较低；在高温阶段（400～500 ℃），芳烃去除率高于97%；若要去除沥青质与胶质则需要更高的加热温度（>500 ℃）。（3）400 ℃恒温3.0 h后回收的热解油、饱和烃质量更高。