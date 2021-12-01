[1] .沈阳建筑大学市政与环境工程学院,辽宁 沈阳 08.中国科学院沈阳应用生态研究所,辽宁 沈阳 00. 牛明芬，李宏伟，徐铭，李刚，王卅[J].环境污染与防治,2021,43(8):980.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(8):980.
牛明芬，李宏伟，徐铭，李刚，王卅()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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43卷
- 期数:
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2021年8期
- 页码:
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980
- 栏目:
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土壤污染防治
- 出版日期:
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2021-12-01
文章信息/Info
- 作者:
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1.沈阳建筑大学市政与环境工程学院; 辽宁 沈阳 110168；2.中国科学院沈阳应用生态研究所; 辽宁 沈阳 110016
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石油污染土壤；热脱附；影响因素；组分；热解油
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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采用热脱附技术修复石油污染土壤，并分析热脱附主要影响因素、石油烃组分去除效果以及热解油组分。结果表明：（1）对于初始含油率8.86%、含水率3.5%的河南油田石油污染土壤，400 ℃恒温3.0 h或500 ℃恒温1.5 h、升温速率10 ℃/min为优化热脱附条件。（2）在低温阶段（100～300 ℃），饱和烃、芳烃去除率分别为96.97%、78.00%，胶质和沥青质去除率较低；在高温阶段（400～500 ℃），芳烃去除率高于97%；若要去除沥青质与胶质则需要更高的加热温度（>500 ℃）。（3）400 ℃恒温3.0 h后回收的热解油、饱和烃质量更高。
更新日期/Last Update:
2021-12-13