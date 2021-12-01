以煤矿城市淮南的原煤开采区和燃煤电厂周边土壤为例，研究土壤中8种重金属分布特征。结果表明：（1）原煤开采区土壤中Cd、Hg和Pb的中位数分别比相应土壤背景值高0.8、0.6、0.3倍，燃煤电厂周边土壤中Cd和Pb中位数分别是相应土壤背景值的2.5、1.3倍，其他重金属含量与土壤背景值相当。（2）除主要来源于原煤开采和燃煤外，交通排放也是这些区域土壤重金属的重要来源。（3）整体上，研究区土壤中重金属含量明显低于先前研究，表明实施的系列污染控制措施对于减轻当地土壤重金属污染可能具有一定效果，但仍需进一步研究。