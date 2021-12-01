为了揭示红壤地区铅锌冶炼厂冶炼渣中的铅淋溶释放后在堆放场地土壤中的垂直迁移特征，以湖南株洲某铅锌冶炼厂冶炼渣堆放场地土壤为研究对象，采用等温吸附及土柱淋溶模拟试验探究了冶炼渣淋溶释放的铅在冶炼渣堆放场地土壤中的吸附与垂直迁移特征。结果表明：堆放场地土壤对冶炼渣淋溶释放的铅有较强的吸附能力，吸附由低能位和高能位共同控制，其中高能位对铅的最大吸附量为7 392.771 mg/kg，低能位对铅的最大吸附量为13 518.278 mg/kg，说明铅在堆放场地土壤中不易迁移。10 cm厚冶炼渣淋溶模拟释放的铅在堆放场地土壤中缓慢向下迁移，较长时间内（3 a）冶炼渣淋溶释放的铅主要富集在30 cm以内的土层中，30 cm处淋出液中的铅在0.006 mg/L内浮动；可采用多物理场仿真软件COMSOL对铅的垂直淋溶迁移过程进行定量描述和预测，预测结果与淋溶试验实测值基本相符，3 a内淋出液中的铅实测值均匀分布于模拟值曲线两侧，COMSOL预测结果进一步表明冶炼渣淋溶9 a释放的铅仍主要富集在30 cm以内的土层中，但呈现缓慢下移趋势。