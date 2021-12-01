[1] 赵曦,丁成钢,吴姗姗,等. 固体废物综合处理产业园恶臭源成分特征及指纹谱研究[J].环境污染与防治,2021,43(8):997.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(8):997.
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 固体废物综合处理产业园恶臭源成分特征及指纹谱研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年8期
页码:
997
栏目:
监测与评价
出版日期:
2021-12-01

文章信息/Info

作者:
 赵曦丁成钢吴姗姗熊波文陆克定
 1.深圳市汉宇环境科技有限公司，广东 深圳 518001；2.北京大学环境科学与工程学院，北京 100871
关键词:
 固体废物综合处理产业园恶臭嗅觉阈值环境目标值指纹谱
文献标志码:
A
摘要:
 通过采集华南某市固体废物综合处理产业园内13座固体废物处理处置设施的恶臭源空气样品，分析32项恶臭指标，研究了恶臭物质浓度水平、嗅觉特征和生态环境风险特征。结果表明，除三甲胺、戊醛和甲基异丁基酮外，其他29项指标均在全部或部分固体废物处理处置设施恶臭源中检出。在29项检出指标中，乙酸、丙酸、乙醇、二氯甲烷、丙酮、氨和甲苯浓度较高。各设施的含硫化合物（甲硫醇、硫化氢、甲硫醚）、酸类（乙酸、丙酸）和α-蒎烯的阈稀释倍数普遍较高，部分设施的氨、丙苯、乙醇、丙醛、丁醛和柠檬烯等浓度超过嗅觉阈值；阈稀释倍数前5的物质分别为乙酸、甲硫醇、丙酸、α-蒎烯和硫化氢，最大值分别为625.00、254.29、112.23、73.10和22.83。各设施恶臭源理论臭气浓度为118.92~931.24，理论臭气浓度最低的为DJ危险废物处理厂，最高的为RFH生活垃圾填埋场。各设施的酸类（乙酸、丙酸）、含硫化合物（甲硫醇、硫化氢）、醇类（乙醇、异丙醇）、氨的浓度与环境目标值（AMEG）稀释倍数普遍较高，部分设施的氯仿和二硫化碳浓度超过AMEG，AMEG稀释倍数前5的物质分别为乙酸、甲硫醇、丙酸、氨和异丙醇，其最大值分别为476.19、14.83、13.18、8.05和4.44。在此基础上建立了固体废物综合处理产业园指纹谱，包含了乙酸、丙酸、乙醇、二氯甲烷、丙酮、氨等共性指标和硫化氢、甲硫醇、丙苯、α-蒎烯、氯仿等差异化指标，差异化指标的分歧系数整体大于0.3，具有较高的辨识度和应用潜力。

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更新日期/Last Update: 2021-12-13