相似文献/References:
[1]陈 仁.积极治理火葬场的恶臭污染[J].环境污染与防治,1989,(6):28.
[2]吴康跃 陈根良 陈杰等.农药厂废气污染综合治理系统设计与应用[J].环境污染与防治,2009,(10):97.
[3]陈正南.恶臭及其防治[J].环境污染与防治,1982,(6):16.
[4]胡望钧.恶臭及其监测方法[J].环境污染与防治,1988,(1):38.
[5]龚玲.恶臭监测的实例分析[J].环境污染与防治,2013,(6网):3.
[6]邵雄飞,蓝雪春,陈增奇.集约化养猪场恶臭特征污染物源强估算研究[J].环境污染与防治,2011,(10网):4.
[7]张杰,李杭芬,赵由才,等. 垃圾填埋场苍蝇和恶臭污染控制技术研究进展[J].环境污染与防治,2016,38(1):69.
[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(8):69.
[8]王明超,等.生活垃圾恶臭污染释放过程研究[J].环境污染与防治,2017,39(4网):1.
[9]杨伟华,邹克华,李伟芳,等. 污水处理厂臭气浓度预测方法及愉悦度评价[J].环境污染与防治,2018,40(11):1306.
[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(8):1306.