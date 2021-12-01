通过采集华南某市固体废物综合处理产业园内13座固体废物处理处置设施的恶臭源空气样品，分析32项恶臭指标，研究了恶臭物质浓度水平、嗅觉特征和生态环境风险特征。结果表明，除三甲胺、戊醛和甲基异丁基酮外，其他29项指标均在全部或部分固体废物处理处置设施恶臭源中检出。在29项检出指标中，乙酸、丙酸、乙醇、二氯甲烷、丙酮、氨和甲苯浓度较高。各设施的含硫化合物（甲硫醇、硫化氢、甲硫醚）、酸类（乙酸、丙酸）和α-蒎烯的阈稀释倍数普遍较高，部分设施的氨、丙苯、乙醇、丙醛、丁醛和柠檬烯等浓度超过嗅觉阈值；阈稀释倍数前5的物质分别为乙酸、甲硫醇、丙酸、α-蒎烯和硫化氢，最大值分别为625.00、254.29、112.23、73.10和22.83。各设施恶臭源理论臭气浓度为118.92~931.24，理论臭气浓度最低的为DJ危险废物处理厂，最高的为RFH生活垃圾填埋场。各设施的酸类（乙酸、丙酸）、含硫化合物（甲硫醇、硫化氢）、醇类（乙醇、异丙醇）、氨的浓度与环境目标值（AMEG）稀释倍数普遍较高，部分设施的氯仿和二硫化碳浓度超过AMEG，AMEG稀释倍数前5的物质分别为乙酸、甲硫醇、丙酸、氨和异丙醇，其最大值分别为476.19、14.83、13.18、8.05和4.44。在此基础上建立了固体废物综合处理产业园指纹谱，包含了乙酸、丙酸、乙醇、二氯甲烷、丙酮、氨等共性指标和硫化氢、甲硫醇、丙苯、α-蒎烯、氯仿等差异化指标，差异化指标的分歧系数整体大于0.3，具有较高的辨识度和应用潜力。