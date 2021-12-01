[1] 郦建锋,马骏超,李华斌,等. 晋江市九十九溪流域河道底泥污染特征分析与风险评价[J].环境污染与防治,2021,43(8):1010.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(8):1010.
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 晋江市九十九溪流域河道底泥污染特征分析与风险评价()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年8期
页码:
1010
栏目:
监测与评价
出版日期:
2021-12-01

文章信息/Info

作者:
 郦建锋马骏超李华斌崔喜博盛晟陈奋飞叶更强
 1.中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，浙江 杭州 311122；2.中国电建集团华东勘测设计研究院（郑州）有限公司，河南 郑州 450000
关键词:
 河道底泥污染特征时空分布特征污染源分析风险评价
文献标志码:
A
摘要:
 以晋江市九十九溪流域4条主要河道23处典型河段作为研究对象，分上、中、下 3层对底泥进行检测和分析，总结其污染特征，探讨时空分布特征，并对污染程度进行风险评价，为后续底泥污染综合防治和处置工程提供科学依据。研究结果表明：（1）重金属污染时空分布不均，位于下游河道的底泥重金属富集较严重；除九十九溪老河道因上游来水削减导致底泥中层重金属污染最严重之外，其余3条河道重金属含量均随底泥深度增加而降低；（2）营养盐均呈重度污染态势，上、中层底泥内梅罗综合污染指数接近且明显高于下层，同时九十九溪干流和潘湖支流的下层底泥污染程度显著偏高；（3）重金属主要源于周边工农业废水废气；（4）九十九溪老河道和潘湖支流底泥重金属综合生态风险总体为中风险，应重视底泥处理，同时针对底栖动物存在危害的重金属（Zn和Pb），应加强河道周边废水废气排放管控。

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更新日期/Last Update: 2021-12-13