[1] 崔浩然,樊守彬,韩力慧,等. 北京市密云区道路扬尘排放特征及融雪剂使用的影响[J].环境污染与防治,2021,43(8):1016.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(8):1016.
北京市密云区道路扬尘排放特征及融雪剂使用的影响()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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43卷
- 期数:
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2021年8期
- 页码:
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1016
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2021-12-01
文章信息/Info
- 作者:
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崔浩然; 樊守彬; 韩力慧; 李婷婷; 曲松; 刘俊芳
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1.北京工业大学环境与能源工程学院，区域大气复合污染防治北京市重点实验室，北京 100124；2.北京市环境保护科学研究院，北京 100037；3.国家城市环境污染控制工程技术研究中心，北京 100037
- 关键词:
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道路尘负荷; 扬尘排放因子; 融雪剂; 北京市
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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采用车载移动监测法于2019年1―12月对北京市密云区内道路进行每月道路尘负荷监测，计算了道路扬尘排放因子、排放强度和排放量，探究了平原区路面残留的融雪剂对道路尘负荷和扬尘排放的影响。结果表明，不同类型道路尘负荷呈现出村道>乡道>县道>国道>省道的特征。不同类型道路的总悬浮颗粒物(TSP)、PM10和PM2.5年排放量分别为23 060、4 426、1 071 t/a。对比平原区和山区道路尘负荷和扬尘排放特征发现，1―11月山区道路尘负荷均高于平原区，而12月平原区因有融雪剂残留导致平原区道路尘负荷高于山区；平原区道路扬尘排放因子小于山区，但平原区道路扬尘排放强度和扬尘年排放量大于山区，12月平原区路面残留的融雪剂使得扬尘排放因子、排放强度和排放量均较同为冬季的1、2月高。建议降雪后使用融雪剂要适量，且应及时清除融雪后的路面残留融雪剂。
更新日期/Last Update:
2021-12-13