采用车载移动监测法于2019年1―12月对北京市密云区内道路进行每月道路尘负荷监测，计算了道路扬尘排放因子、排放强度和排放量，探究了平原区路面残留的融雪剂对道路尘负荷和扬尘排放的影响。结果表明，不同类型道路尘负荷呈现出村道>乡道>县道>国道>省道的特征。不同类型道路的总悬浮颗粒物(TSP)、PM 10 和PM 2.5 年排放量分别为23 060、4 426、1 071 t/a。对比平原区和山区道路尘负荷和扬尘排放特征发现，1―11月山区道路尘负荷均高于平原区，而12月平原区因有融雪剂残留导致平原区道路尘负荷高于山区；平原区道路扬尘排放因子小于山区，但平原区道路扬尘排放强度和扬尘年排放量大于山区，12月平原区路面残留的融雪剂使得扬尘排放因子、排放强度和排放量均较同为冬季的1、2月高。建议降雪后使用融雪剂要适量，且应及时清除融雪后的路面残留融雪剂。