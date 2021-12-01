安徽省的宿临矿区存在高氟中层地下水，而对其中的氟分布及成因研究甚少。为此，通过系统采集30个宿临矿区中层地下水样品，研究了F-分布特征，并探讨了地下水中F-的形成机制。结果表明，宿临矿区中层地下水中F-质量浓度为0.16~2.06 mg/L，均值为1.07 mg/L，相比《生活饮用水卫生标准》(GB 5749―2006)有53%的样品超标，高氟水(F-≥1.0 mg/L)面积达到1 958 km2，占总面积的64.1%，水化学类型为HCO 3 \|Na型。蒸发浓缩，方解石、白云石沉淀和萤石溶解，OH-、HCO- 3 与F-的竞争吸附，以及地下水中的Ca2+、Mg2+与矿物质中的Na+、K+阳离子交换等作用是宿临矿区高氟中层地下水的主要形成机制。