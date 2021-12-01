[1] 张伟,郝春明,林冬健,等. 安徽省宿临矿区高氟中层地下水氟分布及成因研究[J].环境污染与防治,2021,43(8):1022.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(8):1022.
安徽省宿临矿区高氟中层地下水氟分布及成因研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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43卷
- 期数:
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2021年8期
- 页码:
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1022
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2021-12-01
文章信息/Info
- 作者:
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张伟; 郝春明; 林冬健; 贾艳丽
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1.华北科技学院安全工程学院，河北 廊坊 065201；2.中国矿业大学（北京）化学与环境工程学院，北京 100083
- 关键词:
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高氟水; 中层地下水; 水化学类型; 宿临矿区
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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安徽省的宿临矿区存在高氟中层地下水，而对其中的氟分布及成因研究甚少。为此，通过系统采集30个宿临矿区中层地下水样品，研究了F-分布特征，并探讨了地下水中F-的形成机制。结果表明，宿临矿区中层地下水中F-质量浓度为0.16~2.06 mg/L，均值为1.07 mg/L，相比《生活饮用水卫生标准》(GB 5749―2006)有53%的样品超标，高氟水(F-≥1.0 mg/L)面积达到1 958 km2，占总面积的64.1%，水化学类型为HCO3\|Na型。蒸发浓缩，方解石、白云石沉淀和萤石溶解，OH-、HCO-3与F-的竞争吸附，以及地下水中的Ca2+、Mg2+与矿物质中的Na+、K+阳离子交换等作用是宿临矿区高氟中层地下水的主要形成机制。
更新日期/Last Update:
2021-12-20