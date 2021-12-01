相似文献/References:

[1]李 琳 刘娜娜 达良俊.鸢尾和菖蒲不同器官对富营养化水体中氮磷的积累效应[J].环境污染与防治,2006,(12):901.

[2]徐红灯 王京刚 席北斗等.降雨径流时农田沟渠水体中氮、磷迁移转化规律研究[J].环境污染与防治,2007,(1):18.

[3]李继光 朱 恩 李廷强等.氮对镉胁迫下东南景天根系形态及镉积累的影响[J].环境污染与防治,2007,(4):271.

[4]王秀珍 方海兰 史志华.城市生活污泥和矿化垃圾中氮磷淋失的模拟研究[J].环境污染与防治,2007,(5):336.

[5]席北斗 徐红灯 翟丽华等.pH对沟渠沉积物截留农田排水沟渠中氮、磷的影响研究[J].环境污染与防治,2007,(7):490.

[6]张慧敏 章明奎.氮磷在水稻土不同发生层中的穿透性研究[J].环境污染与防治,2008,(8):48.

[7]杜道灯 李应学 戴碧琼 刘素云 张大芳.慢速渗滤系统对氮磷净化效果的研究[J].环境污染与防治,1991,(5):18.

[8]孙德成 赵智力 魏曼琳等.乳酸和复合脂肪酸抑制奶牛对环境污染的效果分析[J].环境污染与防治,2008,(10):55.

[9]栾晓丽 王 晓 赵 钰等.复合垂直流与潜流人工湿地沿程脱氮除磷对比研究[J].环境污染与防治,2009,(11):26.

[10]周婕成 史贵涛 陈振楼等.上海大气氮湿沉降的污染特征[J].环境污染与防治,2009,(11):30.

