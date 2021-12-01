[1] 张云霞,魏i,汪涛. 沱江流域河流氮、磷浓度时空分布特征及污染状况评价[J].环境污染与防治,2021,43(8):1028.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(8):1028.
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 沱江流域河流氮、磷浓度时空分布特征及污染状况评价()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年8期
页码:
1028
栏目:
监测与评价
出版日期:
2021-12-01

文章信息/Info

作者:
 张云霞魏i汪涛
 1.中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所，四川 成都 610041；2.中国科学院大学，北京 100049；3.四川省生态环境科学研究院，四川 成都 610041
关键词:
 沱江流域时空分布污染状况评价
文献标志码:
A
摘要:
 沱江是长江上游水污染问题最严重的支流之一，氮、磷是其最主要的污染物，但是其全流域尺度时空分布特征尚不清楚。利用2008―2018年国（省）控断面监测数据研究沱江流域主要河流中总氮、总磷浓度的时空分布特征，并利用内梅罗综合污染指数法评价沱江流域河流氮、磷污染的状况，以期为沱江流域地表水氮、磷污染防控提供科学依据。结果表明：（1）沱江流域85.51%的水样总氮浓度高于《地表水环境质量标准》（GB 3838―2002）Ⅴ类标准，53.90%的水样总磷浓度超过Ⅲ类标准。（2）2008年以来，沱江入长江口水体总氮浓度年际间趋于稳定，但年内月变化大；总磷浓度年际间呈下降趋势，年内月变化大。（3）上游河流总氮、总磷浓度普遍低于中下游。其中，青白江、北河、阳化河总氮、总磷浓度较低，而球溪河、九曲河、釜溪河和威远河是沱江流域河流中总氮、总磷浓度较高的。（4）沱江流域河流氮、磷内梅罗综合污染指数均处于重度污染水平。

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更新日期/Last Update: 2021-12-20