人工湿地技术被广泛用于热带亚热带地区的垃圾渗滤液处理，但现有研究缺乏对大区域多尺度状况的整体了解，且缺少对渗滤液差异的认识及人工湿地设计的优化。在大量文献调研的基础上，考察了热带亚热带地区垃圾渗滤液的成分变化规律及其影响因素，并评价了人工湿地处理垃圾渗滤液的关键参数及其净化能力。所得结果可被用于热带亚热带地区垃圾渗滤液和人工湿地的数据库建立，渗滤液的成分界定和动态模拟，以及人工湿地的性能评价和参数优化。