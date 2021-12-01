[1] 阿丹,萧嘉欣,杨保怡,等. 热带亚热带人工湿地处理垃圾渗滤液研究综述[J].环境污染与防治,2021,43(8):1046.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(8):1046.
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 热带亚热带人工湿地处理垃圾渗滤液研究综述()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年8期
页码:
1046
栏目:
综述
出版日期:
2021-12-01

文章信息/Info

作者:
 阿丹萧嘉欣杨保怡邓杨扬邹梦遥陶雪琴杜建军刘雯
 仲恺农业工程学院资源与环境学院，广东省普通高校农业产地污染综合防治工程技术研究中心，广东 广州 510225
关键词:
 热带亚热带人工湿地垃圾渗滤液成分变化参数设计净化能力
文献标志码:
A
摘要:
 人工湿地技术被广泛用于热带亚热带地区的垃圾渗滤液处理，但现有研究缺乏对大区域多尺度状况的整体了解，且缺少对渗滤液差异的认识及人工湿地设计的优化。在大量文献调研的基础上，考察了热带亚热带地区垃圾渗滤液的成分变化规律及其影响因素，并评价了人工湿地处理垃圾渗滤液的关键参数及其净化能力。所得结果可被用于热带亚热带地区垃圾渗滤液和人工湿地的数据库建立，渗滤液的成分界定和动态模拟，以及人工湿地的性能评价和参数优化。

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更新日期/Last Update: 2021-12-20