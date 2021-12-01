[1] 戎玲玲,王复标,吴礼贵,等. 细菌对抗生素与重金属的联合抗性机制研究进展[J].环境污染与防治,2021,43(8):1062.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(8):1062.
细菌对抗生素与重金属的联合抗性机制研究进展()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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43卷
- 期数:
-
2021年8期
- 页码:
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1062
- 栏目:
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综述
- 出版日期:
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2021-12-01
文章信息/Info
- 作者:
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戎玲玲; 王复标; 吴礼贵; 冯关萍; 肖小雨; 邹小明
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井冈山大学生命科学学院，江西 吉安 343009
- 关键词:
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协同抗性; 交叉抗性; 协同调控抗性; 生物被膜抗性
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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抗生素抗性基因（ARGs）和重金属抗性基因（HRGs）已被普遍视为新型环境污染物，二者之间存在联合抗性机制。因此，抗生素和重金属联合污染下细菌的抗性研究受到了广泛关注。总结了细菌中ARGs和HRGs的来源，综述了协同抗性、交叉抗性、协同调控抗性和生物被膜抗性4种联合抗性机制，并对今后的研究方向进行了展望，对新型抗菌药物的开发、解释或推测联合抗性发生的原因具有一定的指导意义。
更新日期/Last Update:
2021-12-20