[1] 戎玲玲,王复标,吴礼贵,等. 细菌对抗生素与重金属的联合抗性机制研究进展[J].环境污染与防治,2021,43(8):1062.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(8):1062.
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 细菌对抗生素与重金属的联合抗性机制研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年8期
页码:
1062
栏目:
综述
出版日期:
2021-12-01

文章信息/Info

作者:
 戎玲玲王复标吴礼贵冯关萍肖小雨邹小明
 井冈山大学生命科学学院，江西 吉安 343009
关键词:
 协同抗性交叉抗性协同调控抗性生物被膜抗性
文献标志码:
A
摘要:
 抗生素抗性基因（ARGs）和重金属抗性基因（HRGs）已被普遍视为新型环境污染物，二者之间存在联合抗性机制。因此，抗生素和重金属联合污染下细菌的抗性研究受到了广泛关注。总结了细菌中ARGs和HRGs的来源，综述了协同抗性、交叉抗性、协同调控抗性和生物被膜抗性4种联合抗性机制，并对今后的研究方向进行了展望，对新型抗菌药物的开发、解释或推测联合抗性发生的原因具有一定的指导意义。
更新日期/Last Update: 2021-12-20