抗生素抗性基因（ARGs）和重金属抗性基因（HRGs）已被普遍视为新型环境污染物，二者之间存在联合抗性机制。因此，抗生素和重金属联合污染下细菌的抗性研究受到了广泛关注。总结了细菌中ARGs和HRGs的来源，综述了协同抗性、交叉抗性、协同调控抗性和生物被膜抗性4种联合抗性机制，并对今后的研究方向进行了展望，对新型抗菌药物的开发、解释或推测联合抗性发生的原因具有一定的指导意义。