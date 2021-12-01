[1] 李志年,朱俊,蒋琦清,等. 韩国环境空气质量改善趋势研究及对浙江省的启示[J].环境污染与防治,2021,43(8):1069.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(8):1069.
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 韩国环境空气质量改善趋势研究及对浙江省的启示()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年8期
页码:
1069
栏目:
环境管理
出版日期:
2021-12-01

文章信息/Info

作者:
 李志年朱俊蒋琦清吴建
 1.浙江省生态环境科学设计研究院，浙江 杭州 310007；2.浙江大学化学工程与生物工程学院，联合化学反应工程研究所，浙江 杭州 310027
关键词:
 韩国空气质量能源结构产业结构PM2.5
文献标志码:
A
摘要:
 随着浙江省大气污染防治进程的大力推进，污染减排潜力空间不断缩窄，环境空气质量持续改善难度加大。韩国作为发达国家，在发展经济协同改善环境空气质量方面已形成一些有效经验，这对于浙江省今后的大气污染防治工作具有重要借鉴意义。采用历史分析法和对比分析法，分析了近20年来韩国空气质量状况、经济、产业及能源结构等方面变化趋势，并比较了在相同PM2.5水平下浙江省与韩国的差距，从而提出发展清洁能源、优化调整产业和运输结构、推广多式联运、发展公共交通及加强环境污染治理等建议。

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更新日期/Last Update: 2021-12-20