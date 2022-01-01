[1] 孙先锋,柴晓蝶,赵敏,等. 固定化菌剂制备及对油田措施废液残渣的处理[J].环境污染与防治,2021,43(9):1077.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(9):1077.
固定化菌剂制备及对油田措施废液残渣的处理()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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43卷
- 期数:
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2021年9期
- 页码:
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1077
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-01-01
文章信息/Info
- 作者:
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孙先锋; 柴晓蝶; 赵敏; 任鹏; 吴蔓莉; 肖宇婷
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1.西安工程大学环境与化学工程学院，陕西 西安 710048；2.长庆油田分公司油气工艺研究院，陕西 西安 710018；3.西安建筑科技大学环境与市政工程学院，陕西 西安 710055
- 关键词:
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油田措施废液残渣; 固定化菌剂; 固定化条件; 原油降解率; 处理
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为探究固定化菌剂对油田措施废液残渣的处理效果，分别以麸皮及麸皮炭为载体，采用吸附法制备固定化菌剂，并开展油田措施废液残渣室内处理实验。结果表明：液体环境中，麸皮固定化菌剂与麸皮炭固定化菌剂的原油降解率均比混合菌液降解率提高了30%左右。制备固定化菌剂的过程中，当载体添加量为4.0 g，固定化时间为30 h，固定化温度为35 ℃时，麸皮及麸皮炭固定化菌剂对微生物的固定化效果最佳。为期63 d的固定化菌剂对油田措施废液残渣处理过程中，麸皮炭固定化菌剂的原油降解率可达89.65%，麸皮固定化菌剂的原油降解率可达85.38%，且两种固定化菌剂均能有效降解不同链长烷烃及不同环数多环芳烃。由此可见，麸皮固定化菌剂和麸皮炭固定化菌剂对油田措施废液残渣具有良好的处理能力，有助于后期油田措施废液残渣无害化处理技术研究。
更新日期/Last Update:
2021-12-22