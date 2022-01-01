[1] 李亚星,吴升,阎波杰. 中国工业废水排放空间分异影响机制研究[J].环境污染与防治,2021,43(9):1089.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(9):1089.
中国工业废水排放空间分异影响机制研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
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2021年9期
- 页码:
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1089
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-01-01
文章信息/Info
- 作者:
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李亚星; 吴升; 阎波杰
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1.福州大学数字中国研究院（福建），福建 福州 350002；2.闽江学院海洋学院，福建 福州 350108
- 关键词:
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工业废水; 空间格局; 地理探测器; 空间分异
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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基于2016年工业废水排放等统计数据，利用地理信息系统空间分析方法研究中国工业废水排放量空间格局，并利用地理探测器探究其影响机制。结果表明：（1）中国工业废水排放量存在较明显的空间内部分异现象，整体呈现“东部高高聚集，西北部低低聚集”的空间分布格局。（2）中国工业废水排放空间分异影响依次为生产要素投入水平、工业经济效益、城镇化率、资源消耗水平、工业化水平。影响因子交互过程中存在“弱+弱>强”和“1+1<2”的现象。（3）高工业发展省份及城市依旧处于粗放型经济发展模式，应当采取产业分散转移，在保证经济发展水平稳定的情况下适当降低资源消耗水平。在城镇化进程中，减少原材料消耗，通过严格的生态环境保护政策提高环保意识，最大程度降低污染。
更新日期/Last Update:
2021-12-22