基于2016年工业废水排放等统计数据，利用地理信息系统空间分析方法研究中国工业废水排放量空间格局，并利用地理探测器探究其影响机制。结果表明：（1）中国工业废水排放量存在较明显的空间内部分异现象，整体呈现“东部高高聚集，西北部低低聚集”的空间分布格局。（2）中国工业废水排放空间分异影响依次为生产要素投入水平、工业经济效益、城镇化率、资源消耗水平、工业化水平。影响因子交互过程中存在“弱+弱>强”和“1+1<2”的现象。（3）高工业发展省份及城市依旧处于粗放型经济发展模式，应当采取产业分散转移，在保证经济发展水平稳定的情况下适当降低资源消耗水平。在城镇化进程中，减少原材料消耗，通过严格的生态环境保护政策提高环保意识，最大程度降低污染。