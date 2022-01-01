[1] 贾世琪,杨芳,王希欢,等. 白洋淀秋季溶解性有机质组分与浮游植物的关系研究[J].环境污染与防治,2021,43(9):1101.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(9):1101.
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 白洋淀秋季溶解性有机质组分与浮游植物的关系研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年9期
页码:
1101
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-01-01

文章信息/Info

作者:
 贾世琪杨芳王希欢柏杨巍马文娟李秋华廖海清陈少华
 1.贵州师范大学贵州省山地环境信息系统和生态环境保护重点实验室,贵州 贵阳 550001；2.中国环境科学研究院,北京 100012
关键词:
浮游植物溶解性有机质三维荧光白洋淀
文献标志码:
A
摘要:
浮游植物是湖泊有机质的重要来源，通过三维荧光光谱技术，应用平行因子法提取并表征溶解性有机质(DOM)主要组分，开展白洋淀秋季水体DOM主要组分与浮游植物关系分析。结果表明：白洋淀秋季水体DOM中有3种主要组分，分别是类色氨酸、类富里酸和类酪氨酸，类色氨酸贡献率达46.77%。白洋淀秋季水体DOM以自生内源为主。白洋淀秋季共检测出浮游植物7门93种，其中秋初浮游植物丰度为2.29×106～1.27×108个/L，平均为4.57×107个/L，秋末浮游植物丰度为2.04×105～4.25×107个/L，平均为1.02×107个/L。随着浮游植物丰度降低，DOM中类色氨酸贡献率明显呈下降趋势，推测浮游植物对秋季水体DOM中类色氨酸具有重要贡献。

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更新日期/Last Update: 2021-12-22