[1] 惠治兵,毕江涛,李文兵,等. 马铃薯淀粉废水降解功能菌株的筛选及其降解条件优化[J].环境污染与防治,2021,43(9):1118.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(9):1118.
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 马铃薯淀粉废水降解功能菌株的筛选及其降解条件优化()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年9期
页码:
1118
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-01-01

文章信息/Info

作者:
 惠治兵毕江涛李文兵刘鹏孙权
 1.宁夏大学农学院，宁夏 银川 750021；2.宁夏大学环境工程研究院，宁夏 银川 750021
关键词:
 马铃薯淀粉废水解淀粉芽孢杆菌降解特性COD响应面优化
文献标志码:
A
摘要:
 针对马铃薯淀粉废水高COD的特点，筛选具有降解COD功能的菌株，研究其对马铃薯淀粉废水的降解特性。以马铃薯淀粉废水为菌源，经富集、分离、纯化、复筛得到一株降解COD功能的菌株PWF015，通过形态学特征及16S rDNA序列分析可知，该菌为解淀粉芽孢杆菌（Bacillus amyloliquefaciens）。在单因素实验基础上进行响应面优化，探究菌株降解COD的最佳发酵条件，结果表明，当pH、温度和接种量分别为8.07、29.81 ℃和1.95%（体积分数）时，COD降解率达到最大，为71.65%，较优化前提高了11.27百分点。

相似文献/References:

[1]曹海鹏　周呈祥　何珊等.具有降解亚硝酸盐活性的解淀粉芽孢杆菌的分离与安全性分析[J].环境污染与防治,2013,(6):16.

更新日期/Last Update: 2021-12-22