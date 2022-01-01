[1] 惠治兵,毕江涛,李文兵,等. 马铃薯淀粉废水降解功能菌株的筛选及其降解条件优化[J].环境污染与防治,2021,43(9):1118.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(9):1118.
马铃薯淀粉废水降解功能菌株的筛选及其降解条件优化()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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43卷
- 期数:
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2021年9期
- 页码:
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1118
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-01-01
文章信息/Info
- 作者:
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惠治兵; 毕江涛; 李文兵; 刘鹏; 孙权
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1.宁夏大学农学院，宁夏 银川 750021；2.宁夏大学环境工程研究院，宁夏 银川 750021
- 关键词:
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马铃薯淀粉废水; 解淀粉芽孢杆菌; 降解特性; COD; 响应面优化
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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针对马铃薯淀粉废水高COD的特点，筛选具有降解COD功能的菌株，研究其对马铃薯淀粉废水的降解特性。以马铃薯淀粉废水为菌源，经富集、分离、纯化、复筛得到一株降解COD功能的菌株PWF015，通过形态学特征及16S rDNA序列分析可知，该菌为解淀粉芽孢杆菌（Bacillus amyloliquefaciens）。在单因素实验基础上进行响应面优化，探究菌株降解COD的最佳发酵条件，结果表明，当pH、温度和接种量分别为8.07、29.81 ℃和1.95%（体积分数）时，COD降解率达到最大，为71.65%，较优化前提高了11.27百分点。
更新日期/Last Update:
2021-12-22