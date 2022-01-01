针对马铃薯淀粉废水高COD的特点，筛选具有降解COD功能的菌株，研究其对马铃薯淀粉废水的降解特性。以马铃薯淀粉废水为菌源，经富集、分离、纯化、复筛得到一株降解COD功能的菌株PWF015，通过形态学特征及16S rDNA序列分析可知，该菌为解淀粉芽孢杆菌（Bacillus amyloliquefaciens）。在单因素实验基础上进行响应面优化，探究菌株降解COD的最佳发酵条件，结果表明，当pH、温度和接种量分别为8.07、29.81 ℃和1.95%（体积分数）时，COD降解率达到最大，为71.65%，较优化前提高了11.27百分点。