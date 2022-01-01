以赤铁矿、褐铁矿、磁铁矿3种天然含铁矿物为主要研究对象，研究其在饱和田间持水量（土壤含水量为100%）和正常田间持水量（土壤含水量为25%）两种水分条件下对不同农田砷（As）污染土壤的稳定化效果，并与商用铁氧化物（Fe 2 O 3 、Fe 3 O 4 ）进行对比。结果表明，天然含铁矿物中褐铁矿对来自河北秦皇岛的砂质壤土和来自湖南常德的粉砂质黏土都表现出最好的稳定化效果，在正常田间持水量条件下稳定化效率分别达到38.44%、30.53%，在饱和田间持水量条件下分别达到32.43%、26.32%，与商用Fe 2 O 3 的效果接近，且优于商用Fe 3 O 4 。正常田间持水量条件比饱和田间持水量条件更有利于As的稳定化。因此，褐铁矿可以作为商用铁氧化物的替代材料，水分条件建议控制为正常田间持水量，若能进一步提升褐铁矿比表面积，稳定化效果可能更好。研究结果有望为天然含铁矿物在As污染土壤稳定化中的应用提供科技支撑。