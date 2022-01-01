以供试植物狭叶香蒲（Typha angustifolia L.）为研究对象，利用人工模拟岩溶湿地的试验方法，以添加Ca(NO 3 ) 2 ・4H 2 O的方式设置不同的钙胁迫梯度，考察不同培养时间下狭叶香蒲叶绿素含量及快速叶绿素荧光诱导动力学（OJIP）曲线变化。结果表明：（1）狭叶香蒲在不同钙胁迫处理下叶绿素含量变化显著，培养30 d的狭叶香蒲叶绿素含量与空白对照组相比下降2％~51％，培养60、90 d的狭叶香蒲叶绿素含量总体呈先增加后减少的趋势；2 100 mg/kg钙胁迫处理下叶绿素含量显著下降（p＜0.05）；（2）随着培养时间的延长，不同浓度钙胁迫下OJIP曲线差异变小，狭叶香蒲可通过自身调节来提高光合和捕获光子能力，缓解叶绿素荧光产额下降，继续维持体内正常化学反应和生理机能；（3）总体看来，900~1 200 mg/kg的钙胁迫处理下狭叶香蒲在不同培养时间的荧光参数较为稳定，1 800~2 100 mg/kg的钙胁迫处理下，狭叶香蒲荧光参数随着培养时间的变化出现波动且不稳定，若钙胁迫超过某个阈值后，则狭叶香蒲生长将被明显抑制。