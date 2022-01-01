[1] 徐兵兵. 南苕溪溶解性有机质光谱特性及其与水质参数的相关性研究[J].环境污染与防治,2021,43(9):1144.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(9):1144.
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 南苕溪溶解性有机质光谱特性及其与水质参数的相关性研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年9期
页码:
1144
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-01-01

文章信息/Info

作者:
 徐兵兵
 上海太和水环境科技发展股份有限公司，上海 200433
关键词:
溶解性有机质三维荧光光谱紫外―可见吸收光谱水质参数南苕溪
文献标志码:
A
摘要:
 以南苕溪为研究对象，选取16个采样点位采集水样监测常规水质参数，利用紫外―可见吸收光谱、三维荧光光谱结合平行因子分析模型，分析南苕溪溶解性有机质（DOM）组成和来源，探讨DOM光谱特征与水化学特征的相关性。结果表明，南苕溪存在4个DOM荧光组分，包括两个类蛋白组分（记为C1、C2）和两个类腐殖质组分（记为C3、C4）。荧光指数（FI）为1.83±0.10，腐殖化指数（HIX）为3.19±2.05，生物源指数（BIX）为0.88±0.20，表明南苕溪水体DOM呈现出腐殖化程度低，新近自生源高的特点，南苕溪DOM以内源生产为主，外源输入为辅。逐步回归分析表明藻类生产、城市生活污水排放是南苕溪水体中类蛋白组分的重要来源，BIX和氨氮浓度能够较好地表征类蛋白组分；类腐殖质组分与磷的迁移转化密切相关，有色溶解性有机质在355 nm处的吸收系数(a355)和溶解性总磷浓度能够较好地表征类腐殖质组分。

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更新日期/Last Update: 2021-12-22