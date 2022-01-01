以南苕溪为研究对象，选取16个采样点位采集水样监测常规水质参数，利用紫外―可见吸收光谱、三维荧光光谱结合平行因子分析模型，分析南苕溪溶解性有机质（DOM）组成和来源，探讨DOM光谱特征与水化学特征的相关性。结果表明，南苕溪存在4个DOM荧光组分，包括两个类蛋白组分（记为C1、C2）和两个类腐殖质组分（记为C3、C4）。荧光指数（FI）为1.83±0.10，腐殖化指数（HIX）为3.19±2.05，生物源指数（BIX）为0.88±0.20，表明南苕溪水体DOM呈现出腐殖化程度低，新近自生源高的特点，南苕溪DOM以内源生产为主，外源输入为辅。逐步回归分析表明藻类生产、城市生活污水排放是南苕溪水体中类蛋白组分的重要来源，BIX和氨氮浓度能够较好地表征类蛋白组分；类腐殖质组分与磷的迁移转化密切相关，有色溶解性有机质在355 nm处的吸收系数(a 355 )和溶解性总磷浓度能够较好地表征类腐殖质组分。