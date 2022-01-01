区域生态敏感性分析是划定国土生态空间、制定区域环境政策的重要参考依据之一。以湖南省麻阳县为例，通过构建区域生态敏感性评价体系，分析2009―2018年国家级重点生态功能区的生态敏感性变化情况，并依据生态敏感性特征划定研究区的生态空间。结果表明：（1）麻阳县2009―2018年综合生态敏感性等级不断提高，不敏感区和轻度敏感区占比分别减少了4.86百分点和1.91百分点，中度敏感区和高度敏感区占比分别提高了4.51百分点和2.26百分点；（2）依据综合生态敏感性评价结果，划定生态空间面积60 357.35 hm2，占该县总面积的38.55%，主要分布在县域南部、西部和西北部。