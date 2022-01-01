[1]刘培亮,曹雪莹,毛慧娟,等. 国家级重点生态功能区的生态敏感性变化分析――以湖南省麻阳县为例[J].环境污染与防治,2021,43(9):1151.
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 国家级重点生态功能区的生态敏感性变化分析――以湖南省麻阳县为例()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年9期
页码:
1151
栏目:
监测与评价
出版日期:
2022-01-01

文章信息/Info

作者:
刘培亮曹雪莹毛慧娟吴丹
 1.长沙学院乡村振兴研究院，湖南 长沙 410022；2.湖南省第二测绘院，湖南 长沙 410119
关键词:
 生态敏感性生态空间层次分析法地理信息系统
文献标志码:
A
摘要:
 区域生态敏感性分析是划定国土生态空间、制定区域环境政策的重要参考依据之一。以湖南省麻阳县为例，通过构建区域生态敏感性评价体系，分析2009―2018年国家级重点生态功能区的生态敏感性变化情况，并依据生态敏感性特征划定研究区的生态空间。结果表明：（1）麻阳县2009―2018年综合生态敏感性等级不断提高，不敏感区和轻度敏感区占比分别减少了4.86百分点和1.91百分点，中度敏感区和高度敏感区占比分别提高了4.51百分点和2.26百分点；（2）依据综合生态敏感性评价结果，划定生态空间面积60 357.35 hm2，占该县总面积的38.55%，主要分布在县域南部、西部和西北部。
更新日期/Last Update: 2021-12-22