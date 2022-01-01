[1]刘培亮,曹雪莹,毛慧娟,等. 国家级重点生态功能区的生态敏感性变化分析――以湖南省麻阳县为例[J].环境污染与防治,2021,43(9):1151.
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国家级重点生态功能区的生态敏感性变化分析――以湖南省麻阳县为例()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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43卷
- 期数:
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2021年9期
- 页码:
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1151
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2022-01-01
文章信息/Info
- 作者:
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刘培亮; 曹雪莹; 毛慧娟; 吴丹
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1.长沙学院乡村振兴研究院，湖南 长沙 410022；2.湖南省第二测绘院，湖南 长沙 410119
- 关键词:
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生态敏感性; 生态空间; 层次分析法; 地理信息系统
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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区域生态敏感性分析是划定国土生态空间、制定区域环境政策的重要参考依据之一。以湖南省麻阳县为例，通过构建区域生态敏感性评价体系，分析2009―2018年国家级重点生态功能区的生态敏感性变化情况，并依据生态敏感性特征划定研究区的生态空间。结果表明：（1）麻阳县2009―2018年综合生态敏感性等级不断提高，不敏感区和轻度敏感区占比分别减少了4.86百分点和1.91百分点，中度敏感区和高度敏感区占比分别提高了4.51百分点和2.26百分点；（2）依据综合生态敏感性评价结果，划定生态空间面积60 357.35 hm2，占该县总面积的38.55%，主要分布在县域南部、西部和西北部。
更新日期/Last Update:
2021-12-22