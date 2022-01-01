[1] 胡建坤,李鹰,俞晓峰,等. 基于电感耦合等离子体质谱在线分析系统测定海水中9种痕量污染元素[J].环境污染与防治,2021,43(9):1159.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(9):1159.
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 基于电感耦合等离子体质谱在线分析系统测定海水中9种痕量污染元素()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年9期
页码:
1159
栏目:
监测与评价
出版日期:
2022-01-01

文章信息/Info

作者:
 胡建坤李鹰俞晓峰沈毅曹衍龙
 1.浙江大学机械工程学院，浙江 杭州 310013；2.聚光科技（杭州）股份有限公司，浙江 杭州 310051；3.杭州谱育科技发展有限公司，浙江 杭州 311300； 4.浙江省杭州生态环境监测中心，浙江 杭州 310000
关键词:
 电感耦合等离子体质谱在线氢化物发生在线氩气稀释海水痕量污染元素
文献标志码:
A
摘要:
 建立了基于电感耦合等离子体质谱（ICP\|MS）在线分析系统直接、在线、快速、准确、稳定测定海水中9种痕量污染元素（Cr、Ni、Cu、Zn、Se、Cd、Pb、As和Hg）的方法。优化的在线氢化物发生条件为盐酸体积分数5%、硼氢化钠质量浓度25 g/L、冲洗时间100 s，优化的在线氩气稀释条件为稀释气流量0.70 L/min，优化的ICP\|MS氦气流量为1.85 mL/min。结果表明：各元素的标准曲线相关系数均大于0.999，方法检出限为0.003~0.294 μg/L，定量限为0.01~0.98 μg/L，加标回收率为88.7%~114.2%，精密度低于5.6%，并通过标准海水样品验证。将该方法用于厦门海沧附近某海域海水样品中9种痕量污染元素测定，除了Cu和Pb外，其他7种元素均符合《海水水质标准》（GB 3097―1997）第一类标准限值。
更新日期/Last Update: 2021-12-22