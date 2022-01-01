建立了基于电感耦合等离子体质谱（ICP\|MS）在线分析系统直接、在线、快速、准确、稳定测定海水中9种痕量污染元素（Cr、Ni、Cu、Zn、Se、Cd、Pb、As和Hg）的方法。优化的在线氢化物发生条件为盐酸体积分数5%、硼氢化钠质量浓度25 g/L、冲洗时间100 s，优化的在线氩气稀释条件为稀释气流量0.70 L/min，优化的ICP\|MS氦气流量为1.85 mL/min。结果表明：各元素的标准曲线相关系数均大于0.999，方法检出限为0.003~0.294 μg/L，定量限为0.01~0.98 μg/L，加标回收率为88.7%~114.2%，精密度低于5.6%，并通过标准海水样品验证。将该方法用于厦门海沧附近某海域海水样品中9种痕量污染元素测定，除了Cu和Pb外，其他7种元素均符合《海水水质标准》（GB 3097―1997）第一类标准限值。