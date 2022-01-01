[1] 胡建坤,李鹰,俞晓峰,等. 基于电感耦合等离子体质谱在线分析系统测定海水中9种痕量污染元素[J].环境污染与防治,2021,43(9):1159.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(9):1159.
基于电感耦合等离子体质谱在线分析系统测定海水中9种痕量污染元素()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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43卷
- 期数:
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2021年9期
- 页码:
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1159
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2022-01-01
文章信息/Info
- 作者:
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胡建坤; 李鹰; 俞晓峰; 沈毅; 曹衍龙
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1.浙江大学机械工程学院，浙江 杭州 310013；2.聚光科技（杭州）股份有限公司，浙江 杭州 310051；3.杭州谱育科技发展有限公司，浙江 杭州 311300； 4.浙江省杭州生态环境监测中心，浙江 杭州 310000
- 关键词:
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电感耦合等离子体质谱; 在线氢化物发生; 在线氩气稀释; 海水; 痕量污染元素
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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建立了基于电感耦合等离子体质谱（ICP\|MS）在线分析系统直接、在线、快速、准确、稳定测定海水中9种痕量污染元素（Cr、Ni、Cu、Zn、Se、Cd、Pb、As和Hg）的方法。优化的在线氢化物发生条件为盐酸体积分数5%、硼氢化钠质量浓度25 g/L、冲洗时间100 s，优化的在线氩气稀释条件为稀释气流量0.70 L/min，优化的ICP\|MS氦气流量为1.85 mL/min。结果表明：各元素的标准曲线相关系数均大于0.999，方法检出限为0.003~0.294 μg/L，定量限为0.01~0.98 μg/L，加标回收率为88.7%~114.2%，精密度低于5.6%，并通过标准海水样品验证。将该方法用于厦门海沧附近某海域海水样品中9种痕量污染元素测定，除了Cu和Pb外，其他7种元素均符合《海水水质标准》（GB 3097―1997）第一类标准限值。
更新日期/Last Update:
2021-12-22