[1] 谢雪梅,项艳,丁皓,等. 长三角南部典型盆地城市臭氧污染特征及气象因素分析[J].环境污染与防治,2021,43(9):1170.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(9):1170.
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 长三角南部典型盆地城市臭氧污染特征及气象因素分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年9期
页码:
1170
栏目:
监测与评价
出版日期:
2022-01-01

文章信息/Info

作者:
 谢雪梅项艳丁皓吕森伟章阳烽王伟征叶青平
 1.浙江省丽水生态环境监测中心，浙江 丽水323000；2.浙江省生态环境科学设计研究院，浙江 杭州 310007
关键词:
 盆地臭氧污染特征气象因素丽水市
文献标志码:
A
摘要:
为研究长三角南部典型盆地城市臭氧（O3）污染特征及气象影响因素，对丽水市2015―2019年监测数据进行统计分析。结果表明：丽水市O3浓度呈逐年上升趋势，月O3浓度呈“M”型分布。受盆地地形影响，O3超标日（O3日最大8 h平均质量浓度超过160 μg/m3）小时浓度呈明显双峰型特征，该特征增加了O3超标率。丽水市O3超标日天气系统主要为副热带高压、地面高压、热带气旋外围影响和高空脊4种类型，其中副热带高压型是O3污染的最典型天气类型，占比高达66.7%。丽水市O3浓度与气温呈正相关性，与相对湿度呈负相关性，当温度27~34 ℃、相对湿度＜60%时，较易出现O3超标现象。受地形影响，丽水市静小风频次较高，东北方向是O3最大潜在输送源。

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更新日期/Last Update: 2021-12-22