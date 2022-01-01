为探究中国西南地氟病区农田土壤中全氟化合物（PFCs）的污染状况，对四川省泸州市古蔺县65个农田土壤样品中PFCs的组成及其与土壤性质参数（pH、有机质、总氟和水溶性氟）的相关性进行了研究。结果表明：古蔺县农田土壤以中性为主，有机质质量分数为2.62%~14.01%，平均值为7.78%。土壤氟含量分析结果显示，该地区土壤氟污染较为严重，总氟和水溶性氟平均值分别为985、7.15 mg/kg，土壤高氟含量一方面来源于较高的土壤背景值，同时也与施用含氟量高的磷肥有关。在21种目标PFCs中，仅有8种PFCs被检出，其中全氟己酸（PFHxA）是该地区检出率最高的PFCs（85%），而全氟癸酸（PFDA）是平均质量浓度最高的PFCs（1.039 ng/g）。土壤样品中总PFCs（∑PFCs）为0.026~3.642 ng/g，主要来源为大气沉降、生活垃圾和农业活动。所有土壤样品中，∑PFCs占土壤总氟含量的比例均不超过0.52%，且∑PFCs与总氟之间无显著相关关系，∑PFCs对总氟的贡献有限。