[1] 樊芮君,甘淳丹,杨金燕. 地氟病区农田土壤中全氟化合物的组成及污染特征研究[J].环境污染与防治,2021,43(9):1177.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(9):1177.
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 地氟病区农田土壤中全氟化合物的组成及污染特征研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年9期
页码:
1177
栏目:
监测与评价
出版日期:
2022-01-01

文章信息/Info

作者:
 樊芮君甘淳丹杨金燕
 四川大学建筑与环境学院，四川 成都 610065
关键词:
 全氟化合物农田土壤相关性分析
文献标志码:
A
摘要:
 为探究中国西南地氟病区农田土壤中全氟化合物（PFCs）的污染状况，对四川省泸州市古蔺县65个农田土壤样品中PFCs的组成及其与土壤性质参数（pH、有机质、总氟和水溶性氟）的相关性进行了研究。结果表明：古蔺县农田土壤以中性为主，有机质质量分数为2.62%~14.01%，平均值为7.78%。土壤氟含量分析结果显示，该地区土壤氟污染较为严重，总氟和水溶性氟平均值分别为985、7.15 mg/kg，土壤高氟含量一方面来源于较高的土壤背景值，同时也与施用含氟量高的磷肥有关。在21种目标PFCs中，仅有8种PFCs被检出，其中全氟己酸（PFHxA）是该地区检出率最高的PFCs（85%），而全氟癸酸（PFDA）是平均质量浓度最高的PFCs（1.039 ng/g）。土壤样品中总PFCs（∑PFCs）为0.026~3.642 ng/g，主要来源为大气沉降、生活垃圾和农业活动。所有土壤样品中，∑PFCs占土壤总氟含量的比例均不超过0.52%，且∑PFCs与总氟之间无显著相关关系，∑PFCs对总氟的贡献有限。

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更新日期/Last Update: 2021-12-22