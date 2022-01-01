[1] 蔡雄飞,赵帅,王济,等. 贵阳市白云区某铝厂周边耕地土壤重金属垂向分布特征及风险评价[J].环境污染与防治,2021,43(9):1183.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(9):1183.
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 贵阳市白云区某铝厂周边耕地土壤重金属垂向分布特征及风险评价()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年9期
页码:
1183
栏目:
监测与评价
出版日期:
2022-01-01

文章信息/Info

作者:
 蔡雄飞赵帅王济宣斌赵士杰张帅
 1.贵州师范大学地理与环境科学学院，贵州 贵阳 550025；2.贵州省喀斯特山地生态环境国家重点实验室培育基地，贵州 贵阳 550025
关键词:
 耕地土壤垂直剖面重金属风险评价
文献标志码:
A
摘要:
 分析了贵阳市白云区某铝厂周边耕地土壤的两个垂直剖面中8种重金属（As、Cd、Cr、Cu、Hg、Ni、Pb和Zn）的垂向分布特征，并采用地累积指数法和潜在生态危害指数法进行风险评价。结果表明：（1）重金属含量随着深度的增加虽然有波动，但还是表现出递减的趋势，并逐渐趋近于或低于贵阳市土壤重金属背景值；（2）As、Cd、Cr、Cu、Hg、Ni、Pb和Zn质量浓度平均值分别为8.33、0.39、116.37、43.40、0.52、56.57、48.45、72.29 mg/kg，Cd超过了《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618―2018）的农用地重金属风险筛选值，Hg、Cr、Ni、Cd和Pb累积较为严重；（3）风险评价结果表明，Hg的平均地累积指数和潜在生态危害指数都最高，为最主要的污染重金属，研究区总体处于中等或较强生态危害。
更新日期/Last Update: 2021-12-22