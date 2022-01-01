分析了贵阳市白云区某铝厂周边耕地土壤的两个垂直剖面中8种重金属（As、Cd、Cr、Cu、Hg、Ni、Pb和Zn）的垂向分布特征，并采用地累积指数法和潜在生态危害指数法进行风险评价。结果表明：（1）重金属含量随着深度的增加虽然有波动，但还是表现出递减的趋势，并逐渐趋近于或低于贵阳市土壤重金属背景值；（2）As、Cd、Cr、Cu、Hg、Ni、Pb和Zn质量浓度平均值分别为8.33、0.39、116.37、43.40、0.52、56.57、48.45、72.29 mg/kg，Cd超过了《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618―2018）的农用地重金属风险筛选值，Hg、Cr、Ni、Cd和Pb累积较为严重；（3）风险评价结果表明，Hg的平均地累积指数和潜在生态危害指数都最高，为最主要的污染重金属，研究区总体处于中等或较强生态危害。