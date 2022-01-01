[1] 杨京民,Gahonzire Bonheur,姜娜,等.镉、砷复合污染土壤钝化修复研究进展[J].环境污染与防治,2021,43(9):1189.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(9):1189.
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镉、砷复合污染土壤钝化修复研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年9期
页码:
1189
栏目:
综述
出版日期:
2022-01-01

文章信息/Info

作者:
 杨京民Gahonzire Bonheur姜娜祖艳群
 云南农业大学资源与环境学院，云南 昆明 650201
关键词:
 镉、砷复合污染钝化修复钝化材料多元组配改性材料
文献标志码:
A
摘要:
 镉、砷复合污染土壤给农田生产和农产品食用安全构成严重威胁。由于镉、砷赋存形态的差异，同步治理难度较大。概述了土壤镉、砷复合污染现状及原位钝化修复难点，着重介绍了当前钝化处理过程中常用的无机和有机钝化材料，多角度探讨了钝化材料多元组配和材料改性的钝化效果及机理，对不同钝化材料的修复成本进行简要的成本效益分析，为镉、砷复合污染土壤钝化修复工程实践提供参考。
更新日期/Last Update: 2021-12-22