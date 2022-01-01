镉、砷复合污染土壤给农田生产和农产品食用安全构成严重威胁。由于镉、砷赋存形态的差异，同步治理难度较大。概述了土壤镉、砷复合污染现状及原位钝化修复难点，着重介绍了当前钝化处理过程中常用的无机和有机钝化材料，多角度探讨了钝化材料多元组配和材料改性的钝化效果及机理，对不同钝化材料的修复成本进行简要的成本效益分析，为镉、砷复合污染土壤钝化修复工程实践提供参考。