[1] 杨京民,Gahonzire Bonheur,姜娜,等.镉、砷复合污染土壤钝化修复研究进展[J].环境污染与防治,2021,43(9):1189.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(9):1189.
镉、砷复合污染土壤钝化修复研究进展()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
-
2021年9期
- 页码:
-
1189
- 栏目:
-
综述
- 出版日期:
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2022-01-01
文章信息/Info
- 作者:
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杨京民; Gahonzire Bonheur; 姜娜; 祖艳群
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云南农业大学资源与环境学院，云南 昆明 650201
- 关键词:
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镉、砷复合污染; 钝化修复; 钝化材料; 多元组配; 改性材料
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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镉、砷复合污染土壤给农田生产和农产品食用安全构成严重威胁。由于镉、砷赋存形态的差异，同步治理难度较大。概述了土壤镉、砷复合污染现状及原位钝化修复难点，着重介绍了当前钝化处理过程中常用的无机和有机钝化材料，多角度探讨了钝化材料多元组配和材料改性的钝化效果及机理，对不同钝化材料的修复成本进行简要的成本效益分析，为镉、砷复合污染土壤钝化修复工程实践提供参考。
更新日期/Last Update:
2021-12-22