[1] Àî×ÓÑô,Àîºã¿­. ³¡µØÖØ½ðÊôÎÛÈ¾Óë·çÏÕÆÀ¼Û·½·¨ÑÐ¾¿½øÕ¹[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2021,43(9):1213.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(9):1213.
µã»÷¸´ÖÆ

 ³¡µØÖØ½ðÊôÎÛÈ¾Óë·çÏÕÆÀ¼Û·½·¨ÑÐ¾¿½øÕ¹()
·ÖÏíµ½£º

¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

¾í:
43¾í
ÆÚÊý:
2021Äê9ÆÚ
Ò³Âë:
1213
À¸Ä¿:
×ÛÊö
³ö°æÈÕÆÚ:
2022-01-01

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

×÷Õß:
 Àî×ÓÑôÀîºã¿­
 ½­Î÷Àí¹¤´óÑ§ÍÁÄ¾Óë²â»æ¹¤³ÌÑ§Ôº£¬½­Î÷ ¸ÓÖÝ 341000
¹Ø¼ü´Ê:
 ³¡µØÎÛÈ¾ÖØ½ðÊôÎÛÈ¾·çÏÕÆÀ¼ÛÈýÎ¬²åÖµ
ÎÄÏ×±êÖ¾Âë:
A
ÕªÒª:
 ´óÁ¿µÄÎÛÈ¾³¡µØ¸ø¾ÓÃñÉíÌå½¡¿µºÍÉúÌ¬»·¾³´øÀ´ÁË²»¿É¹ÀÁ¿µÄËðº¦£¬ÎªÌá¸ß½¡¿µË®Æ½ÒÔ¼°Éú´æ»·¾³ÖÊÁ¿£¬Ðè¿ÆÑ§µØ¶ÔÎÛÈ¾³¡µØ½øÐÐÎÛÈ¾·çÏÕ·ÖÎö¼°ÆÀ¼Û£¬½ø¶øÖÆ¶¨ÓÐÐ§µÄÖÎÀí·½°¸¡£´ÓÈËÎª½Ç¶È¶Ôµ±Ç°³¡µØÎÛÈ¾À´Ô´½øÐÐÁËÊáÀí£¬²¢Õë¶ÔÉúÌ¬·çÏÕÆÀ¼ÛºÍ½¡¿µ·çÏÕÆÀ¼Û·½·¨½øÐÐÁË·ÖÎö¡£½áºÏµ±Ç°¸üÎª·á¸»µÄÊý¾Ý²É¼¯ÊÖ¶ÎºÍ´óÊý¾Ý·ÖÎö¼¼Êõ£¬Ìá³öÁËÔÚÎÛÈ¾´óÊý¾ÝÖ§³ÖÏÂµÄ³¡µØÎÛÈ¾¿Õ¼äÁ¿»¯ÆÀ¼Û·½·¨£¬ÎªºóÐøµÄ³¡µØÎÛÈ¾ÖÎÀíÌá¹©¼¼ÊõÖ§³Ö¡£

ÏàËÆÎÄÏ×/References:

[1]ÕÔ¡¡çû¡¡Íõº£Ñà¡¡Íõ¡¡³¿.ÍÁÈÀ - Ö²ÎïÏµÍ³ÖØ½ðÊôÎÛÈ¾ÑÐ¾¿½øÕ¹[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2009,(10):4.
[2]Ð»ºê·¼¡¡·½·ïÂú¡¡Íõº£¶«.³ÇÊÐ½ÖµÀ»Ò³¾ÖØ½ðÊôÎÛÈ¾ÑÐ¾¿½øÕ¹[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(5):78.
[3]³ÂÀöÉ¯,³ÂÖ¾Á¼,Ð¤¾ÙÇ¿,µÈ.ÖêÖÞÊÐ¹«Ô°ÍÁÈÀÖØ½ðÊôÎÛÈ¾ÏÖ×´¼°ÆÀ¼Û[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2011,(8):92.
[4]ÑÏ³¤°² ´ÞÐ¡Àö Íõ½¨µÈ.ÑïÖÝÊÐ³ÇÇøµØ±íË®µ×ÄàÖØ½ðÊôÎÛÈ¾ÏÖ×´Óë·çÏÕÆÀ¼Û[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2009,(8):50.
[5]ÄÏÖÒÈÊ[¡¢] Àî¼ª¾ù ÕÅ½¨Ã÷ ³Ì¹ú¶°.°×ÒøÊÐÇøÍÁÈÀ×÷ÎïÏµÍ³ÖØ½ðÊôÎÛÈ¾·ÖÎöÓë·ÀÖÎ¶Ô²ßÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2002,(3):170.
[6]ÂÀÁÒÎä¡¡¹ù±ò¡¡ÆáÖÇÆ½.º£ÄÏÊ¡ÙÙÖÝÊÐË®µ¾ÍÁÖØ½ðÊôÎÛÈ¾µ÷²é[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2009,(9):4.
[7]³ÂÖ¾Á¼ ÕÔÊö»ª ÖÜ½¨ÃñµÈ.µäÐÍµç¶ÆÎÛÈ¾³¡µØÖØ½ðÊôÎÛÈ¾ÌØÕ÷ÓëÉúÌ¬·çÏÕÆÀ¼Û[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2013,(10):4.
[8]ÂÞÕ½Ïé.ÖØ½ðÊôÎÛÈ¾ÍÁÈÀÐÞ¸´¼¼ÊõÓ¦ÓÃÊµÀý·ÖÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2013,(8Íø):4.
[9]ÖÜ‘O,ÕÅÃÈ,Â½ÓÑÎ°,µÈ. ÍÁÈÀÖÐPb¡¢CdµÄÎÈ¶¨»¯ÐÞ¸´¼¼ÊõÑÐ¾¿½øÕ¹[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(5):83.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(9):83.
[10]ÓÚ³£Îä,¸ß³¬.Ë¿Ôå¶Ôº¬îâ·ÏË®ÖÐMoO2-4µÄÎü¸½ÌØÐÔ¼°»úÖÆÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(7):55.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(9):55.

¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 2021-12-22