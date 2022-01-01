饮用水安全关系公众健康和社会稳定。近年来中国饮用水水源环境保护取得重要进展，但同时也存在着不容忽视的风险，包括有毒有害项目偶有超标，新型污染物检出，湖库型饮用水水源中藻毒素问题突出等。基于中国饮用水水源环境管理现状，分析了当前水源风险防控中存在的问题和不足，结合国外风险管控措施，提出了完善饮用水水源风险防控体系的建议。