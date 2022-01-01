[1] 刘琰,李雪,乔肖翠,等. 中国水源微污染现状及风险防控建议[J].环境污染与防治,2021,43(9):1205.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(9):1205.
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 中国水源微污染现状及风险防控建议()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年9期
页码:
1205
栏目:
环境管理
出版日期:
2022-01-01

文章信息/Info

作者:
 刘琰李雪乔肖翠葛思敏郑丙辉
 中国环境科学研究院，北京 100012
关键词:
 饮用水水源水污染健康风险风险管控饮水安全
文献标志码:
A
摘要:
 饮用水安全关系公众健康和社会稳定。近年来中国饮用水水源环境保护取得重要进展，但同时也存在着不容忽视的风险，包括有毒有害项目偶有超标，新型污染物检出，湖库型饮用水水源中藻毒素问题突出等。基于中国饮用水水源环境管理现状，分析了当前水源风险防控中存在的问题和不足，结合国外风险管控措施，提出了完善饮用水水源风险防控体系的建议。

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更新日期/Last Update: 2021-12-22