[1] 魏秀林,陈钦,曾超. 政府规制下农村废弃电子电器产品闭环供应链策略研究[J].环境污染与防治,2021,43(9):1209.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(9):1209.
政府规制下农村废弃电子电器产品闭环供应链策略研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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43卷
- 期数:
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2021年9期
- 页码:
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1209
- 栏目:
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环境管理
- 出版日期:
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2022-01-01
文章信息/Info
- 作者:
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魏秀林; 陈钦; 曾超
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1.福州工商学院商学院，福建 福州 350715；2.福建农林大学经济管理学院，福建 福州 350002；3.福建省电子信息（集团）有限责任公司，福建 福州 350001
- 关键词:
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闭环供应链; 斯塔克尔伯格博弈论; 环境经济
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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结合最新政策，按回收模式与政府补贴主体的不同，运用斯塔克尔伯格博弈论构建5种模式下农村废弃电子电器产品（WEEE）再制造闭环供应链（CLSC）模型，并对CLSC上各成员收益进行对比分析。结果表明：销售商与第三方申请拆解资质并不一定能更多获利；制造商回收、拆解WEEE模式下分散决策最优总利润、制造商最优利润均最大；集中决策最优总利润要高于分散决策。最后，提出一些建议以期为新政策下企业是否申请拆解资质及企业在农村的运营策略提供参考。
更新日期/Last Update:
2021-12-22