结合最新政策，按回收模式与政府补贴主体的不同，运用斯塔克尔伯格博弈论构建5种模式下农村废弃电子电器产品（WEEE）再制造闭环供应链（CLSC）模型，并对CLSC上各成员收益进行对比分析。结果表明：销售商与第三方申请拆解资质并不一定能更多获利；制造商回收、拆解WEEE模式下分散决策最优总利润、制造商最优利润均最大；集中决策最优总利润要高于分散决策。最后，提出一些建议以期为新政策下企业是否申请拆解资质及企业在农村的运营策略提供参考。