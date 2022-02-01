[1] 蔡永兵,张竞博,索改弟,等. 广西茶山锑矿尾矿砂中重金属淋滤释放的关键影响因素研究[J].环境污染与防治,2021,43(10):1219.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(10):1219.
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 广西茶山锑矿尾矿砂中重金属淋滤释放的关键影响因素研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年10期
页码:
1219
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-02-01

文章信息/Info

作者:
 蔡永兵张竞博索改弟孟凡德李飞跃张国平
 1.安徽科技学院资源与环境学院，安徽 凤阳 233100；2.生物炭与农田土壤污染防治安徽省重点实验室，安徽 蚌埠 233400；3.中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室，贵州 贵阳 550002
关键词:
 茶山锑矿尾矿砂重金属释放
文献标志码:
A
摘要:
 为探明广西茶山锑矿尾矿砂中重金属淋滤释放的关键影响因素，采用模拟淋滤实验研究了pH、酸中和物质对尾矿砂中重金属Zn、As、Sb和Pb淋滤释放的影响。结果表明：茶山锑矿尾矿砂中重金属含量很高，存在污染周边土壤和水体的风险；pH、酸中和物质能显著影响尾矿砂中重金属的淋滤释放行为，其中pH是影响尾矿砂中As、Sb和Pb释放的关键因素，但对尾矿砂中Zn的释放基本没有影响；Fe(OH)3对4种重金属元素均有良好的固定效果，CaCO3除淋滤初期会促进Sb淋滤释放外，对Zn、As、Pb也有良好的固定效果；添加Ca(OH)2和CaO产生的强碱性体系会在淋滤初期抑制As、Sb的淋出，但造成Pb的大量释放。
更新日期/Last Update: 2021-12-23