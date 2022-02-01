为探明广西茶山锑矿尾矿砂中重金属淋滤释放的关键影响因素，采用模拟淋滤实验研究了pH、酸中和物质对尾矿砂中重金属Zn、As、Sb和Pb淋滤释放的影响。结果表明：茶山锑矿尾矿砂中重金属含量很高，存在污染周边土壤和水体的风险；pH、酸中和物质能显著影响尾矿砂中重金属的淋滤释放行为，其中pH是影响尾矿砂中As、Sb和Pb释放的关键因素，但对尾矿砂中Zn的释放基本没有影响；Fe(OH) 3 对4种重金属元素均有良好的固定效果，CaCO 3 除淋滤初期会促进Sb淋滤释放外，对Zn、As、Pb也有良好的固定效果；添加Ca(OH) 2 和CaO产生的强碱性体系会在淋滤初期抑制As、Sb的淋出，但造成Pb的大量释放。