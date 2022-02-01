以某农药制造企业为研究对象，通过苏玛罐采样和气相色谱―质谱/氢火焰离子检测器分析挥发性有机物（VOCs）排放特征并估算排放因子。结合测量结果、工艺流程和废气治理工艺等提出全过程控制措施，并建立3种排放控制情景分析减排潜力。结果表明：（1）废气治理设施排放口的VOCs为46.20 mg/m3，远高于仓库（6.31 mg/m3）和生产车间（4.59 mg/m3）的无组织排放。（2）该农药制造企业主要排放的VOCs物种为卤代烃，其次为含氧挥发性有机物和芳香烃，主要VOCs组分为二氯甲烷、氯乙烷、乙酸甲酯、三氯氟甲烷和甲醇，说明VOCs来源主要是卤代烃原辅料的大量使用。（3）该企业VOCs排放因子为86.43 kg/t。VOCs排放的关键环节是工艺有组织排放，提高废气治理工艺的去除效率是减排VOCs的有效途径。（4）该企业基础、一般、严格控制措施能被完全执行，则减排效率分别可达到49.1%、61.1%、85.2%。