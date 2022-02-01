选择水葱（Scirpus validus）、芦苇（Phragmites australis）、香蒲（Typha orientalis）和头状穗莎草（Cyperus glomeratus Linn.）4种湿地植物，设置不同浓度煤矿老窑水进行盆栽实验，探讨4种植物对煤矿老窑水污染土壤中重金属的富集能力。结果表明：4种植物对重金属Mn、Zn都有一定的富集和转移能力，但不同植物对不同重金属的富集转移效果不同，Mn的富集转移效果优于Zn，Mn更多存储于植物地上部分而Zn更多存储于植物根部。对煤矿老窑水污染的土壤，水葱的重金属富集转移效果优于其他3种植物。