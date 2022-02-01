[1] 张国伟,张永波,吴艾静,等. 湿地植物对煤矿老窑水污染土壤中重金属的富集能力研究[J].环境污染与防治,2021,43(10):1244.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(10):1244.
湿地植物对煤矿老窑水污染土壤中重金属的富集能力研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
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2021年10期
- 页码:
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1244
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-02-01
文章信息/Info
- 作者:
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张国伟; 张永波; 吴艾静; 李佳敏; 徐树媛
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太原理工大学水利科学与工程学院，山西 太原 030024
- 关键词:
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湿地植物; 煤矿老窑水; 重金属; 富集能力
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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选择水葱（Scirpus validus）、芦苇（Phragmites australis）、香蒲（Typha orientalis）和头状穗莎草（Cyperus glomeratus Linn.）4种湿地植物，设置不同浓度煤矿老窑水进行盆栽实验，探讨4种植物对煤矿老窑水污染土壤中重金属的富集能力。结果表明：4种植物对重金属Mn、Zn都有一定的富集和转移能力，但不同植物对不同重金属的富集转移效果不同，Mn的富集转移效果优于Zn，Mn更多存储于植物地上部分而Zn更多存储于植物根部。对煤矿老窑水污染的土壤，水葱的重金属富集转移效果优于其他3种植物。
更新日期/Last Update:
2021-12-23