研究了赣江原水中溶解性有机物（DOM）的亲疏水性组分和芳构化程度、相对分子质量分布、荧光特性及其对超滤膜污染的影响。结果表明，赣江原水DOM相对分子质量主要分布在1 000~10 000，亲疏水性组分主要分离到强疏水性组分腐殖酸类和富里酸类有机物，占比为40.06%；其次是中性亲水性组分带苯环的蛋白类有机物，占比为29.69%。强疏水性和中性亲水性组分会引起相对较大的比通量下降，易引起不可逆污染，是引起超滤膜污染的主要原因。标准堵塞过滤和滤饼层过滤是赣江原水DOM引起超滤膜污染的主导机理。