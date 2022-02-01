[1] 丰桂珍,杨银,江立文. 赣江原水中溶解性有机物对超滤膜污染的影响研究[J].环境污染与防治,2021,43(10):1274.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(10):1274.
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 赣江原水中溶解性有机物对超滤膜污染的影响研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年10期
页码:
1274
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-02-01

文章信息/Info

作者:
 丰桂珍杨银江立文
 华东交通大学土木建筑学院，江西 南昌 330013
关键词:
赣江溶解性有机物亲疏水性超滤膜污染
文献标志码:
A
摘要:
 研究了赣江原水中溶解性有机物（DOM）的亲疏水性组分和芳构化程度、相对分子质量分布、荧光特性及其对超滤膜污染的影响。结果表明，赣江原水DOM相对分子质量主要分布在1 000~10 000，亲疏水性组分主要分离到强疏水性组分腐殖酸类和富里酸类有机物，占比为40.06%；其次是中性亲水性组分带苯环的蛋白类有机物，占比为29.69%。强疏水性和中性亲水性组分会引起相对较大的比通量下降，易引起不可逆污染，是引起超滤膜污染的主要原因。标准堵塞过滤和滤饼层过滤是赣江原水DOM引起超滤膜污染的主导机理。

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更新日期/Last Update: 2021-12-23