以废白土作为电厂燃煤的补充燃料，进行共混燃烧，考察废白土对烟气及尾渣的影响，探讨掺烧的可行性。结果表明：（1）由管式电加热炉/傅立叶红外光谱分析可知，煤与废白土质量比为5∶1时，燃烧尾气中SO 2 浓度较煤燃烧降低了32.2%，NO x 变化不大。（2）由热重/质谱分析可知，由于废白土中的活性金属氧化物的催化脱氢和脱羧作用及层状多孔结构可提供氧接触位点，它的引入可使煤的分解温度由475～931 ℃降至475～815 ℃，提升燃烧效率。（3）废白土的掺烧不会增加尾渣中的重金属污染风险。（4）化学吸附作用及硫氧化物和NO x 间的氧化还原反应可能是主要的污染物固定机理。