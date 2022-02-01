[1] ¹ùÑàÑà,²é»ÛÃô,ÂÞÐÀÐÀ,µÈ. 2018¡ª2019ÄêºÓ±±Ê¡O3ÎÛÈ¾Ê±¼ä±ä»¯ºÍ¿Õ¼ä¼¯¾ÛÌØÕ÷ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2021,43(10):1286.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(10):1286.
µã»÷¸´ÖÆ

 2018¡ª2019ÄêºÓ±±Ê¡O3ÎÛÈ¾Ê±¼ä±ä»¯ºÍ¿Õ¼ä¼¯¾ÛÌØÕ÷ÑÐ¾¿()
·ÖÏíµ½£º

¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

¾í:
43¾í
ÆÚÊý:
2021Äê10ÆÚ
Ò³Âë:
1286
À¸Ä¿:
¼à²âÓëÆÀ¼Û
³ö°æÈÕÆÚ:
2022-02-01

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

×÷Õß:
 ¹ùÑàÑà²é»ÛÃôÂÞÐÀÐÀÇ®½ðÆ½
 1.ºÓ±±Ê¦·¶´óÑ§×ÊÔ´Óë»·¾³¿ÆÑ§Ñ§Ôº£¬ºÓ±± Ê¯¼Ò×¯ 050024£»2.ºÓ±±Ê¡¿ÆÑ§ÔºµØÀí¿ÆÑ§ÑÐ¾¿Ëù£¬ºÓ±± Ê¯¼Ò×¯ 050011
¹Ø¼ü´Ê:
 ºÓ±±Ê¡O3Ê±¼ä±ä»¯¿Õ¼ä¼¯¾Û
ÎÄÏ×±êÖ¾Âë:
A
ÕªÒª:
»ùÓÚºÓ±±Ê¡2018¡ª2019ÄêO3¼à²âÊý¾Ý£¬·ÖÎöÁËºÓ±±Ê¡O3ÎÛÈ¾µÄÊ±¿Õ±ä»¯ÌØÕ÷ºÍ¿Õ¼ä¼¯¾ÛÌØÕ÷¡£½á¹û±íÃ÷£¬2018¡¢2019ÄêºÓ±±Ê¡11¸öµØ¼¶ÊÐµÄO3³¬¡¶»·¾³¿ÕÆøÖÊÁ¿±ê×¼¡·£¨GB 3095¡ª2012£©µÄ¶þ¼¶±ê×¼ÏÞÖµ£¨160 ¦Ìg/m3£©ÌìÊýÆ½¾ùÖµ·Ö±ðÎª74¡¢73 d£»¼¾½Ú±ä»¯¹æÂÉÎªÏÄ¼¾>´º¼¾>Çï¼¾>¶¬¼¾£»1ÄêÖÐµÄÔÂ±ä»¯³ÊÏÈÉÏÉýºóÏÂ½µµÄÇ÷ÊÆ£¬6ÔÂ´ïµ½×î¸ßÖµ£¬12ÔÂ´ïµ½×îµÍÖµ¡£ºÓ±±Ê¡O3Å¨¶È¾ßÓÐÏÔÖøµÄ¿Õ¼ä¼¯¾ÛÌØÕ÷£¬O3Å¨¶È¸ßµÄÈÈµãÖ÷Òª·Ö²¼ÔÚ¶«ÄÏ²¿µØÇø£¬O3Å¨¶ÈµÍµÄÀäµãÖ÷Òª·Ö²¼ÔÚ¶«±±²¿µØÇø¡£ºªµ¦ÊÐ¡¢ÐÏÌ¨ÊÐ¡¢ºâË®ÊÐ¡¢²×ÖÝÊÐ¡¢Ê¯¼Ò×¯ÊÐºÍ±£¶¨ÊÐO3Å¨¶È½Ï¸ß£¬ÊôÓÚÖØÎÛÈ¾µØÇø£¬Ðè¼ÓÇ¿ÇøÓò¼äÁª·ÀÁª¿Ø¡£

ÏàËÆÎÄÏ×/References:

[1]º«ËØÇÛ¡¡»ÆËê˜Å¡¡±ß¡¡º£µÈ.Ìì½òÊÐÇï¼¾³ôÑõÅ¨¶ÈÓ°ÏìÒòËØ¼°Ïà¹Ø¹ØÏµÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2007,(12):893.
[2]ÖÜÁé¿£ ²·ÑÒ·ã ³É×¿Î¤µÈ.Õæ¿Õ×ÏÍâ¹â½âÒÒ±½·ÏÆøµÄ¹¤ÒÕÌØÐÔ¼°×ª»¯»úÖÆÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2014,(6):13.
[3]ÎºÁÖÉú,ÕÂÑÇ·¼,ºúÕ×¼ª.O3Ñõ»¯½áºÏ»¯Ñ§ÎüÊÕÍ¬Ê±ÍÑÁòÍÑÏõµÄ¶¯Á¦Ñ§¼°ÈÈÁ¦Ñ§ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2011,(8):29.
[4]ÕÅ·æ,Ðì¿­Á¢,Áõ¼Ñ,µÈ. MCR¡ªO3¡ªBAC×éºÏ¹¤ÒÕÔÚ¹¤ÒµÔ°ÇøÎÛË®´¦Àí³§Ìá±ê¸ÄÔìÖÐµÄÔËÓÃÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2014,(10):63.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2014,(10):63.
[5]·ëÎÄÈç,ÁõÊÀÇ¿,»ÆÓÂ,µÈ.¹ãÖÝÊÐÖ÷Òª¿ÕÆøÎÛÈ¾Îï¼°ÆäÊ±¿Õ·Ö²¼ÌØÕ÷[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(12Íø):1.
[6]Õ¼Ï¼·É,ÌÆ½¨Éè,Îâ¾ü. O3¼°O3/H2O2½µ½âËÄäåÓ«¹âËØµÄÐ§¹ûÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(4):18.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(10):18.
[7]¹¢´äÓñ,Ñî¡þÓ³,ÇÇÈðÆ½,µÈ. O3/H2O2Ð­Í¬Ñõ»¯Ê¯ÓÍ»¯¹¤ÐÐÒµ·´ÉøÍ¸Å¨Ë®[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(11):56.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(10):56.
[8]ïúÆ¼,ÍôÓî,³Â¶àºê,µÈ. Ì¨·çµÇÂ½Ç°ÖéÈý½ÇµØÇø½üµØÃæO3Å¨¶ÈÉý¸ßµÄÔ­Òò³õÌ½[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2018,40(3):296.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(10):296.
[9]ÕÔ¾ü½Ü,µ³Ð¡Çì,ÇØ²Êºç,µÈ. ·Ö×ÓÉ¸Îü¸½¡ªµÍÎÂµÈÀë×ÓÌåÑõ»¯È¥³ý¼×±½[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2018,40(5):562.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(10):562.
[10]¹ÜÕþ,ÖÜÎä,ÉÛÎÀÎ°,µÈ. Ë«½éÖÊ×èµ²·ÅµçÁªºÏ´ß»¯½µ½â¼×±½µÄ¸±²úÎïÓ°ÏìÒòËØ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2019,41(6):672.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(10):672.

¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 2021-12-23