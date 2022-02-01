碳达峰、碳中和是中国生态文明建设整体布局的重要组成部分，建立健全绿色低碳循环发展经济体系，是解决中国资源环境生态问题的基本对策。从资源利用效率水平、污染物减排水平、经济科技发展水平3个方面构建了绿色低碳循环发展指标体系，并以新疆生产建设兵团（以下简称兵团）为例，采用熵值法对兵团13个师的绿色低碳循环发展水平进行评价，利用耦合协调模型对指标体系中3个子系统之间的耦合协调性进行实证分析。研究表明，兵团绿色低碳循环发展处于初级阶段，各师在绿色低碳循环发展过程中存在着发展不平衡不充分的问题；兵团绿色低碳循环发展评价子系统之间关联性强，但耦合协调性差；绿色低碳循环发展评价系统的耦合协调度与污染物减排子系统密切度最高，与资源利用效率子系统密切度最低。