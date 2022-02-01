为有效了解长三角城市群大气颗粒物的时空变化特征，选取区域内2005―2019年PM 2.5 和PM 10 数据探讨变化趋势和污染特征，并采用莫兰指数和局部自相关（LISA）聚类图剖析空间自相关性。结果表明：（1）长三角城市群空气质量逐年改善，整体PM 10 在2018―2019年已达到了《环境空气质量标准》(GB 3095―2012)二级标准。（2）2019年箱线图中PM 2.5 和PM 10 月均值变化为“V”形，数据离散性与浓度变化规律一致，8月均值最低（分别为21、39 μg/m3），1月均值最高（分别为73、99 μg/m3）。（3）长三角41个城市的PM 2.5 和PM 10 季均值的线性拟合效果各不相同，春、夏、秋、冬季的R2分别为0.780 7、0.588 5、0.902 7、0.871 5。（4）长三角城市群PM 2.5 、PM 10 年均值在空间分布上的变化规律基本一致：年均值都是南部较低、北部较高；沿海地区污染比内陆城市小；浙江、上海的污染程度普遍低于江苏和安徽。（5）PM 2.5 、PM 10 的全局莫兰指数均大于0.6，莫兰散点图数据基本集中分布在第一、三象限，即高高和低低聚集，表明空间聚集特征显著，相应LISA聚类图分析结果的高高、低低聚类地区分别为皖北苏北部、浙江南部。