基于2005、2008、2012、2016年的乌鲁木齐市夏季遥感影像数据，通过提取绿色空间信息，研究了城市化背景下绿色空间生态服务价值的演变特征。结果表明：（1）乌鲁木齐市发展过程中，土地利用类型发生明显变化，主要是建设用地持续增加。（2）2005―2016年，乌鲁木齐市绿色空间生态服务价值在增加，主要受草地的影响；四类生态系统服务功能对生态服务总价值的贡献从高到低依次为调节服务、支持服务、供给服务、文化服务。（3）敏感性分析表明，估算生态系统服务价值所用的生态服务价值当量因子是可靠的，符合当地实际情况。