[1] 向勤,菊春燕. 城市化背景下乌鲁木齐市的绿色空间生态服务价值研究[J].环境污染与防治,2021,43(10):1329.
点击复制
[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(10):1329.
城市化背景下乌鲁木齐市的绿色空间生态服务价值研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
-
2021年10期
- 页码:
-
1329
- 栏目:
-
环境管理
- 出版日期:
-
2022-02-01
文章信息/Info
- 作者:
-
向勤; 菊春燕
-
新疆农业大学公共管理学院，新疆 乌鲁木齐 830052
- 关键词:
-
绿色空间; 生态服务价值; 城市化; 乌鲁木齐市
- 文献标志码:
-
A
- 摘要:
-
基于2005、2008、2012、2016年的乌鲁木齐市夏季遥感影像数据，通过提取绿色空间信息，研究了城市化背景下绿色空间生态服务价值的演变特征。结果表明：（1）乌鲁木齐市发展过程中，土地利用类型发生明显变化，主要是建设用地持续增加。（2）2005―2016年，乌鲁木齐市绿色空间生态服务价值在增加，主要受草地的影响；四类生态系统服务功能对生态服务总价值的贡献从高到低依次为调节服务、支持服务、供给服务、文化服务。（3）敏感性分析表明，估算生态系统服务价值所用的生态服务价值当量因子是可靠的，符合当地实际情况。
更新日期/Last Update:
2021-12-23