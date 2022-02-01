为探究目前污水处理费覆盖污水处理成本的情况，选取中国333个城镇污水处理厂样本为研究对象，构建污水处理运营全成本模型和利润率函数，考虑长江经济带及其以外地区的差异性，对城镇污水处理厂进行全成本核算，并与污水处理收费标准进行比较。结果表明，长江经济带地区的污水处理运营全成本（0.85～1.98元/m3）明显总体高于长江经济带以外地区（0.86～1.55元/m3），多数地方污水处理收费标准只能涵盖污水处理厂的部分运行成本，远不足以支付城镇污水处理运行成本及污泥处理处置成本。在此基础上设计了一套长江经济带及其以外地区基于污水处理运营全成本的污水处理收费标准，并提出政策建议。