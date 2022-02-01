[1] 代金凤,聂云祥,何宾宾,等. 黄磷诱发臭氧消除污染物的机理和应用研究进展[J].环境污染与防治,2021,43(10):1340.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(10):1340.
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 黄磷诱发臭氧消除污染物的机理和应用研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年10期
页码:
1340
栏目:
综述
出版日期:
2022-02-01

文章信息/Info

作者:
 代金凤聂云祥何宾宾何德东梅毅
 昆明理工大学化学工程学院，云南省磷化工节能与新材料重点实验室，云南省高校磷化工重点实验室，云南 昆明 650500
关键词:
 黄磷臭氧污染物泥磷
文献标志码:
A
摘要:
 工业生产中排放的废气和污水等对生态环境和人类健康会造成严重的危害。臭氧是一种具有强氧化性的物质，可高效氧化污染物，但臭氧的产生条件苛刻导致成本较高，而黄磷是一种低成本的化工原料，所以利用黄磷诱发臭氧消除污染物是一种有前景的方法。综述了黄磷诱发臭氧机理的研究进展，指出了黄磷液相诱发臭氧机理研究的必要性。重点综述了黄磷诱发臭氧治理废气（NOx、SOx、挥发性有机物和气态汞）和污水的应用。

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更新日期/Last Update: 2021-12-23