工业生产中排放的废气和污水等对生态环境和人类健康会造成严重的危害。臭氧是一种具有强氧化性的物质，可高效氧化污染物，但臭氧的产生条件苛刻导致成本较高，而黄磷是一种低成本的化工原料，所以利用黄磷诱发臭氧消除污染物是一种有前景的方法。综述了黄磷诱发臭氧机理的研究进展，指出了黄磷液相诱发臭氧机理研究的必要性。重点综述了黄磷诱发臭氧治理废气（NOx、SOx、挥发性有机物和气态汞）和污水的应用。